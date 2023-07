Aktualisiert am

Unter Glockengeläut und Jubel zog der Habsburger Erzherzog Johann am 11. Juli 1848 als Reichsverweser in Frankfurt ein. Das war keine Niederlage der Nationalversammlung, sondern ihre größte Stunde.

Ankunft des Reichsverwesers: Erzherzog Johann von Österreich wurde am 11. Juli 1848 frenetisch begrüßt. Bild: AKG

Wir legen uns jetzt fest. Diese Entscheidung war der Höhepunkt. Sie war es für die deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche, die ihr parlamentarisches Selbstbewusstsein nachdrücklich unter Beweis stellte. Sie war es für deren Präsidenten Heinrich von Gagern, der erfolgreich die politische Richtung vorgegeben hatte. Sie war es für eine große, begeisterte öffentliche Resonanz, die es danach nicht mehr gegeben hat, als die „Paulskirche“ allmählich den harten politischen Realitäten der deutschen Gegenwart nicht mehr gewachsen war. Unter dem Druck der wiedererstarkten, auf ihre Absolutheitsansprüche fixierten Dynastien des Deutschen Bundes, Preußen und Österreich allen voran, taumelte das Parlament in Frankfurt mit seinem hohen freiheitlichen Gedankengut schließlich einem schmählichen Ende entgegen. Doch zur Geschichte.

Es ist 9 Uhr morgens, 19. Juni 1848, einen Monat nach der Konstituierung des ersten gesamtdeutschen Parlaments am 18. Mai. Der Tagesordnungspunkt ist gewichtig und dringlich: Bildung einer provisorischen Zentralgewalt für Deutschland. 223 Abgeordnete haben Wortmeldungen zu diesem brisanten Thema abgegeben. Zwei politische Positionen liegen aus dem Verfassungsausschuss den Beratungen zugrunde. Die linke Minderheit orientiert sich am Grundsatz der Volkssouveränität, sieht allein das Parlament als Institution, der die Exekutive verantwortlich ist. Also solle die Nationalversammlung mit absoluter Mehrheit einen Abgeordneten zum Vorsitzenden eines „Vollziehungsausschusses“ wählen, der dann mit „vier Genossen“ diesen Ausschuss bilde.

Die Mehrheit hat sich auf ein dreiköpfiges Bundesdirektorium verständigt, das die deutschen Regierungen vorschlagen und ernennen sollen, wenn die Nationalversammlung „ohne Diskussion“ zugestimmt hat. Zusammen mit den dem Parlament verantwortlichen Ministern solle dieses Direktorium seine Staatsgewalt ausüben. Der Mehrheit im Verfassungsausschuss liegt die Überlegung zugrunde, auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung mit den Regierungen werde das Parlament sich mit „verdoppeltem“ Vertrauen seinen großen Aufgaben widmen können. Denn: „Die echte Staatsweisheit gebietet, alle jähen Sprünge in den staatlichen Dingen möglichst zu vermeiden.“

Kein Geld, keine Regierung, keine Armee

Harte, heftige Auseinandersetzungen über Grundsätze, Ziele künftiger deutscher Politik prägen die Debatte in der Paulskirche. Die Linke macht Front gegen die Direktoriumspläne und deren Verfechter. Die Idee, dieses Direktorium von den Regierungen ernennen zu lassen, ist für sie ein Beweis für das Anwachsen der politischen Reaktion gegen die nationale Freiheitsbewegung, die hin zur Paulskirche führte. Der Wiener Publizist Adolf Wiesner kann es nicht begreifen: Ausgerechnet jene Regierungen, die jahrzehntelang sich in antinationaler und antiliberaler Politik gefielen. Die Souveränität der Nationalversammlung sieht er „aufs Tiefste beleidigt“, eine Zumutung nennt er das.

Robert Blum, Buchhändler aus Leipzig, gebürtiger Kölner, legt nach. Er beschwört die Allmacht des großen Vertrauens der Nation, das auf der Nationalversammlung liege. Blum befürwortet als künftige Staatsform die Republik. Er macht diese Überzeugung zur Grundlage seiner Schlussfolgerungen: „Wollen Sie der Anarchie entgegentreten – Sie können es nur durch den innigen Anschluss an die Revolution und ihren bisherigen Gang. Das Direktorium ist aber kein Anschluss daran, es ist Widerstand, es ist Reaktion, es ist Konterrevolution. Und die Kraft erregt Gegenkraft.“