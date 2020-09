Neue Abstellgebühren : „Teures Parken bedroht Existenzen“

Kaweh Nemati betreibt seit 29 Jahren sein Bekleidungsgeschäft Escatira an der Berger Straße. Wenige Schritte entfernt wohnt er mit seiner Familie. Als Anwohner kann er einen Bewohnerparkausweis beantragen und somit zwischen sieben und 19 Uhr unentgeltlich auf der dafür vorgesehenen Straßenseite parken. Vorausgesetzt, er findet einen Platz. Als Gewerbetreibender muss er künftig in der gleichen Zeit zwei Euro die Stunde für das Parken seines Fahrzeugs zahlen, mit dem er regelmäßig Waren transportiert. „Dann kostet das Parken allein für mich am Tag 20 Euro.“ Im Jahr addiere es sich auf 5000 Euro, sagt Nemati, der auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft Untere Berger Straße ist. Kämen noch Mitarbeiter hinzu, die Parkplätze benötigten, „dann ist das nicht zu finanzieren“. Die von der Stadt geplante Parkraumbewirtschaftung sei „existenzgefährdend“, sagt der Einzelhändler. Dabei wünschten sich doch alle, eine so lebendige Einkaufsstraße wie die Berger Straße zu erhalten.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nemati ist einer von mehr als 1000 Gewerbetreibenden, die derzeit von der neuen Regelung fürs gebührenpflichtige Parken in Bornheim betroffen sind. Das Verkehrsdezernat führt sie seit Beginn dieses Jahres Schritt für Schritt in dem Stadtteil ein. Die anderen innenstadtnahen Quartiere, in denen es seit Jahren das Bewohnerparken gibt, werden folgen – also etwa das Nordend, das Gallus, Bockenheim und das Westend.