Die Empörung über den Auftritt von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf der Islam-Konferenz an der Goethe-Universität ist kaum verhallt, da beschäftigt sich schon die nächste Diskussion in Frankfurt mit dem „N-Wort“. Die Katholische Akademie Rabanus Maurus hatte ins Haus am Dom eingeladen, um über „Schule mit/ohne Rassismus? Das N-Wort und die Pädagogik“ zu diskutieren. Doch anders als Palmer, der das wegen seiner verletzenden Wirkung hochumstrittene Wort – eine abfällige Bezeichnung für Schwarze – mehrfach ausgesprochen hatte, vermieden dies die Teilnehmer.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Anlass der Diskussion war ein Vorfall an einer Offenbacher Schule. Vor einem Jahr war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Lehrerin und einer Schülerin gekommen. Die Schülerin Gaby weigerte sich, die Übersetzung von Martin Luther Kings Rede „I have a dream“ vorzulesen, denn sie wollte das darin vorkommende N-Wort nicht aussprechen, weil sie es als verletzend und rassistisch empfand. Im Nachgang eskalierte die Situation.

Die Offenbacher Stadtverordnete Hibba Kauser berichtet, dass sie den Kontakt zu der Schule gesucht habe: „Lehrkräfte und Schulleitung haben dieses schreckliche Wort immer wieder wiederholt.“ Die Schule habe darauf verwiesen, dass sie als „Schule ohne Rassismus“ doch gar nicht rassistisch sein könne. Der Schulleiter habe sogar versucht, über den Oberbürgermeister Druck auf sie auszuüben.

Fortbildungen in Antidiskriminierung

Der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeyer hatte aus der Zeitung von dem Vorfall erfahren. „Hier hat sich ein rassistischer Grundtenor mit einer autoritären Pädagogik verbunden“, meint er. Denn die Schülerin sei in die Parallelklasse strafversetzt worden, weil sie angeblich renitent sei und sich nicht an Schulregeln halte. „Jemand, der sich gegen Rassismus wendet, wird auch noch bestraft.“ Ortmeyer hat daraufhin Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Schulleiter und das Offenbacher Schulamt eingelegt. „Ich habe gedacht, das sei in den fünfziger und sechziger Jahren möglich, aber nicht 2022.“

Mehr zum Thema 1/

Für Muhammed Simsek, Mitglied des Offenbacher Kinder- und Jugendparlaments, ist das kein Einzelfall. Rassismus sei strukturell an Schulen vorhanden. Es sei an jeder Schule bekannt, welcher Lehrer noch Texte verwende, die das N-Wort enthalten, oder sich „Witze erlaube, die keine Witze sind“. Schüler könnten sich kaum wehren. Die Frankfurter Stadtverordnete Mirriane Mahn meint, es fehle den Lehrern die Kompetenz im Umgang mit Rassismus: „Die Schule kann sonst wie divers sein, die Lehrerschaft muss divers sein.“

Die Bevölkerung in Frankfurt und Offenbach habe zwar einen hohen Migrationsanteil. Aber: „Das Problem ist, dass unsere Lehrerschaft immer noch sehr weiß ist.“ Mahn will erreichen, dass Lehrer, die das N-Wort aussprechen, ihren Job verlieren. „95 Prozent der schwarzen Kinder machen Rassismuserfahrung in der Schule“, sagt sie. Verpflichtende Fortbildungen in Antidiskriminierung seien nötig. Diesen Punkt teilt auch Ortmeyer. Man müsse an den Universitäten ansetzen und sich dort mit Kolonialismus und Rassismus auseinandersetzen und Fallbeispiele wie jenes in Offenbach durchnehmen.

Kritisch sehen die Diskussionsteilnehmer das Sigel „Schule ohne Rassismus“. Kauser meint, der Name sei falsch: „Es gibt keine Schule ohne Rassismus.“ Dafür sei Rassismus zu tief in der Gesellschaft verankert. „Schule gegen Rassismus“ wäre treffender. Aus ihrer Sicht trägt die Plakette nicht dazu bei, die Schulen zu sensibilisieren. Im Gegenteil: Die ausgezeichneten Schulen würden Rassismusvorwürfe von sich weisen und Probleme ignorieren. Simsek spricht von einem „Freifahrtschein“. Ortmeyer ist der Ansicht, dass man die Auszeichnung auch zurücknehmen können muss, um eine „Schutzschildfunktion“ zu vermeiden. Mahn meint hingegen, die Plakette könne eine Chance bieten für erfolgreiche Beispiele für antirassistische Arbeit. Die Plakette wäre dann ein Vorschuss, der sich bewähren muss.