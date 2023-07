Palantir-Software : Sicherheitsbehörden enttäuscht über Faesers Entscheidung

Der „Missbrauchskomplex von Bergisch-Gladbach“ gilt als ei­nes der größten Verfahren, die es in Deutschland gegen Pädokriminelle jemals gegeben hat. Im Oktober 2019 werden bei einer Wohnungsdurchsuchung Fotos und Videos gefunden, die den sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen. Wie sich herausstellt, ist der Tatverdächtige Teil eines Netzwerks von Sexualstraftätern, dem am Ende 439 Personen aus mehreren Bundesländern zugerechnet werden.

Was nun verstärkt in den Fokus rückt: Die Ermittlungen, die auch bis nach Hessen führten, wurden unter an­derem durch die Analyse-Plattform „Hessen Data“ erleichtert, die vom amerikanischen Unternehmen Palantir entwickelt worden ist. Damit haben die Ermittler schließlich die Identitäten von mehreren Tatverdächtigen aus Hessen aufgedeckt.

Fälle wie diese wird es in Zukunft möglicherweise häufiger geben, denn au­ßer Bayern und Nordrhein-Westfalen ist Hessen bisher das einzige Bundesland, das eine solche Analyse-Software nutzt. Die hessische Plattform „Hessen Data“ wird aber auch deshalb relevanter, da die ursprünglich geplante bundesweite Lösung eines gemeinsamen Analyse-Tools in weite Ferne gerückt ist – wenn sie denn überhaupt jemals realisiert wird. Denn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat jüngst entschieden, dass das Analyse-Programm „VeRA“, das im Wesentlichen auf „Hessen Data“ beruht und ebenfalls von Palantir entwickelt worden ist, nicht genutzt werden darf – obwohl das Projekt vom Bundesinnenministerium zuvor unterstützt und vorangetrieben wurde.

„VeRA“ steht für „verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform“. Im Zuge der „Saarbrücker Agenda“ hatten sich die Bundesländer darauf geeinigt, dass die Polizeibehörden der 16 Bundesländer sowie die Sicherheitsbehörden des Bundes ein gemeinsames Abfragesystem für kom­plexe Ermittlungen erhalten sollten.

Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, Faeser habe das Vorhaben „eigenmächtig gestoppt“. In einem Schreiben, das dazu aus dem Ministerium an die Mitglieder der Länder im Verwaltungsrat des Polizei-IT-Fonds verschickt worden ist, heißt es demnach im Betreff: „Entscheidung der Hausleitung“. Nicht nur aus den hessischen Sicherheitsbehörden ist zu hören, man vermute, dass Bundesinnenministerin Faeser ihre Entscheidung gegen das von Palantir entwickelte Programm wegen des Landtagswahlkampfes in Hessen getroffen habe. Schon in ihrer Zeit als Innenpolitikerin im Hessischen Landtag habe sie deutlich gemacht, ihr behage ei­ne Kooperation mit Palantir nicht.

Unmut über die jüngste Entscheidung gibt es vor allem in den Sicherheitsbehörden des Bundes und in jenen Bundesländern, die kein eigenes Tool betreiben. Sie stehen nun vor der Entschei­dung, das bereits fertigentwickelte Pro­dukt „BundesVeRA“ auf eigene Kosten abzurufen – diese Option haben sie.

Das Bundesinnenministerium verschließt sich einer Lösung zwar nicht völlig, will aber nicht mehr die Software von Palantir nutzen, sondern ein eigenes Programm innerhalb der Polizei entwickeln lassen. Selbst wenn das gelänge, würde das viele Jahre dauern.

„Mit ihrer Entscheidung setzt sich Frau Faeser nicht nur über das Votum der gesamten Fachlichkeit hinweg, da sich alle 16 Bundesländer für die dringliche Notwendigkeit der Einführung von VeRA ausgesprochen hatten“, sagt der Bundes- und hessische Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow. Er sei „sehr gespannt“, wie viele Jahre es dauern werde, bis die von der Innenministerin erwähnte eigene IT-Lösung zur Verfügung stehe. „Die Polizei baut auch keine Autos, wieso wollen wir Softwarelösungen entwickeln, die mit de­nen weltweit agierender Konzerne vergleichbar sind?“ Zudem sei der Quellcode der Palantir-Software vom Fraun­hofer Institut eingesehen, mehrere Wo­chen lang geprüft und am Ende für nicht beanstandenswert befunden worden. Die Befürchtung, es könnten sensible Daten abfließen, bestätigte sich nicht.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) äußert, Bundesinnenministerin Faeser habe „offenkundig aus reinem Antiamerikanismus den Sicherheitsbehörden ein wichtiges Werkzeug für die moderne Verbrechensbekämpfung genommen“.

Ermittler bezeichnen das Vorgehen Faesers vor allem deshalb als „scheinheilig“, weil gerade die deutschen Sicherheitsbehörden etwa in der Terrorismusbekämpfung und der organisierten Kri­minalität viele Hinweise von den ame­rikanischen Ermittlungsbehörden be­kämen. Wenn dadurch Anschläge ver­hindert oder größere Ermittlungs­ver­fahren in Gang gesetzt würden, werde das politisch als Erfolg verkauft. Nur: Die amerikanischen Behörden kämen auf entscheidende Hinweise auch nicht irgendwie – sie nutzten die Software von Palantir ebenfalls.