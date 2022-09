Michel Friedman : „Ohne Oskar Schindler gäbe es mich nicht“

Eine unscheinbare Gedenktafel an einem Gebäude gegenüber dem Frankfurter Hauptbahnhof erinnert an einen deutschen Helden: „In diesem Haus lebte von 1965 bis 1974 Oskar Schindler. Während der Zeit des Nationalsozialismus rettete er über 1200 Juden vor dem Tod in Auschwitz und anderen Lagern.“ Am Hauptbahnhof 4 lautete die Adresse von Schindlers einstigem Frankfurter Domizil, einer winzigen Einzimmerwohnung, von der aus er auf den Bahnhofsvorplatz schauen konnte – jenen Platz, der jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit nach ihm und seiner Frau Emilie benannt wird.

Einer, der sich das sehnlichst gewünscht hat, ist der Publizist und Anwalt Michel Friedman. Er zählt zu denen, die Schindler persönlich gekannt haben: Dieser war in seiner Jugendzeit nicht nur öfter Gast seiner Eltern, sondern auch Pate bei seiner Bar Mitzwa in Tel Aviv. „Ohne Schindler gäbe es mich nicht“, sagt Friedman. Denn sein Vater und seine Mutter waren sogenannte Schindler-Juden, sie und die Großmutter mütterlicherseits standen damals auf „Schindlers Liste“ und wurden damit als Arbeiter in Schindlers „Deutscher Emailwarenfabrik“ im besetzten Krakau vor der Deportation nach Auschwitz bewahrt. Als Einzige ihrer Familien überlebten diese drei den Holocaust.