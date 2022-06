Orte zum Abkühlen : Immer schön cool bleiben

Palmengarten: Im Subantarktishaus muss niemand schwitzen

Wer die Vegetation aus den kühl-gemäßigten Regionen wie Patagonien oder Feuerland zeigen will, der muss sich für die Sommer im Rhein-Main-Gebiet etwas einfallen lassen. Und das hat der Frankfurter Palmengarten getan, als er vor 30 Jahren ein zur Jahrhundertwende erbautes Glaspalais kurzerhand zum Subantarktishaus gemacht hat. Die getönten Scheiben, eine automatische Belüftung und Benebelung sorgen dafür, dass es in diesem Schauhaus nahe der Steppenwiese tagsüber deutlich kühler ist als draußen. Die Temperaturen liegen in der Regel bei 20 bis 22 Grad. An einem Wochenende, an dem die Temperaturen in Südhessen bis auf 38 Grad steigen sollen, ist damit das Subantarktishaus im Palmengarten ein attraktiver Aufenthaltsort, in dem man nicht schwitzen muss. Das ist nicht der einzige Ort im Palmengarten, der das bieten kann: Am nördlichen Ufer des großen Weihers, unterhalb des Steingartens, findet sich eine Grotte, die an diesem Wochenende sicher ein, wenn auch kleiner, aber hervorragender Ort ist, um sich abzukühlen. Wie ohnehin die großen, alten Bäume des mehr als 150 Jahre alten Palmengartens auch an diesem heißen Wochenende wieder wunderbare Schattenspender sein werden. (mch.)

Oppenheimer Unterwelt: Schauriges Frösteln

Wenn die Weinschorle zu schnell warm wird und auch der Rosé verduftet, ist es an der Zeit, mal eben in den kühlen Keller zu gehen. In Oppenheim am Rhein, zwischen Mainz und Worms gelegen, sollten sich Besucher dann allerdings einer der Führungen durch die weitläufige Unterwelt anschließen, die im Sommer an Wochenenden mehrfach täglich angeboten werden. Schließlich erstreckt sich das Labyrinth aus Treppen, Gängen und Kellern, die seit dem 12. Jahrhundert als Lagerräume und Zuflucht genutzt wurden, über mehrere Etagen. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung finden sich unter www.stadt-oppenheim.de. Wem das noch nicht reicht, sollte einen Blick ins Beinhaus der Katharinenkirche werfen: Da ist schauriges Frösteln garantiert. (sug.)

Gradierwerke Bad Nauheim: Wie am Meer

Ursprünglich sind die Gradierwerke in Bad Nauheim für die Salzgewinnung errichtet worden. Erst später erkannte man ihren Erholungswert und inte­grierte sie in die Kur. Die noch immer das Ortsbild prägenden zehn Meter hohen und zusammen 650 Meter langen Gradierbauten stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und sind schon mehrmals saniert worden. Die Industriedenkmäler, die aus Holzgerüsten und Schwarzdornwänden bestehen, sind bei Einheimischen wie Gästen beliebt, weil die Verdunstung des Wassers erfrischt und die salzhaltige Luft die Atemwege befreit. Entlang der Gradierbauten weht quasi eine sanfte Meeresbrise. Wenn man in einem Strandkorb Platz nimmt, könnte man meinen, man sei am Meer – würden nicht die Schwarzdornwände die Sicht auf den Horizont versperren. (iff.)

Senckenberg-Museum: Kühlung am Korallenriff

Wenn das Urlaubsbudget in diesem Sommer inflationsbedingt nicht für den Tauchurlaub auf den Malediven reicht, bietet sich ein ökologisch korrektes Ausweichziel ganz in der Nähe an: Im Frankfurter Senckenberg-Museum steht seit einem Jahr das Abbild eines Korallenriffs, liebevoll gestaltet nach indonesischen Vorbildern. Rund 3000 Objekte haben die Gestalter in das Modell integriert, vom Putzerfisch bis zum Seepferdchen. Eintauchen kann der Besucher in das tropische Ökosystem hinter Glasscheiben nicht, erfrischend ist die Besichtigung trotzdem: Der Riff-Raum gehört zu den am besten gekühlten Ausstellungssälen im Museum. (zos.)

Mainzer Dom: Fest gemauert

Die romanischen Mauern des Mainzer Doms haben allen Stürmen der Zeit getrotzt, und auch gegen die Hitze- Extreme der Gegenwart sind sie ein zuverlässiges Bollwerk. Zwischen den Säulen zu wandeln, die Kunstwerke zu betrachten, sich für ein paar Minuten auf einer Kirchenbank niederzulassen und vielleicht ein wenig Weihrauch-Aroma einzuatmen – das tut zu jeder Jahreszeit gut, aber besonders dann, wenn sich die Temperaturen draußen der 40-Grad-Marke nähern. Für Liebhaber monumentaler Musikinstrumente lohnt sich ein Besuch im Dom besonders: Dort wird gerade eine der größten Kirchenorgeln der Welt gebaut. Noch im Sommer soll der bedeutendste Teil des Werks fertig werden. Wer mag, kann sich in den Kirchenschiffen umschauen und raten, wo sich die vielen Tausend Pfeifen verstecken. (zos.)