Randale auf Frankfurter Opernplatz : Ermittlungen gegen ein Dutzend mutmaßliche Gewalttäter

Nach den Ausschreitungen vor fünf Wochen auf dem Frankfurter Opernplatz, bei dem eine Gruppe feiernder und teils stark alkoholisierter Personen mehrere Beamte angegriffen haben, hat die Polizei ihre Ermittlungen ausgeweitet. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden bislang zwölf Beschuldigte identifiziert. Ihnen wird vorgeworfen, entweder mindestens eine Flasche oder einen anderen gefährlichen Gegenstand auf die Einsatzkräfte geworfen zu haben. Nähere Angaben zu diesen Personen machte die Behörde am Montag nicht.

Drei Tonnen Glasbruch

21 weitere mutmaßliche Täter, die auf den Videos aus jener Nacht zu sehen sind, sind nach Angaben eines Polizeisprechers weiterhin unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei suchen daher nach Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Bilder zu den Unbekannten können auf der Internetseite der Polizei abgerufen werden.

Hinweise nimmt die Polizei zudem unter der Telefonnummer 069 / 755 51499 oder per E-Mail unter k14-hinweise.ppffm@polizei.hessen.de entgegen.

Weiterhin teilte die Polizei nun das Ausmaß des Vorfalls auf dem Opernplatz mit. So seien in der Tat Nacht fast drei Tonnen zerbrochenes Glas eingesammelt worden. An einem normalen Wochenende liegt die Menge laut Polizei bei etwa 50 bis 100 Kilogramm.