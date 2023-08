Neubau am Opernplatz : Benko scheitert mit Hochhaus-Plänen in Frankfurt

Es ist schon mehr als zwei Jahre her, dass gegenüber der Alten Oper in Frankfurt die Abbruchbagger anrückten. Innerhalb we­niger Wochen war das in den Sechziger Jahren errichtete Gebäude Opernplatz 2, in dem sich Läden, ein Mövenpick-Restaurant und Büros befanden, dem Erdboden gleichgemacht worden. Seitdem liegt das Grundstück brach, wurde zwischenzeitlich nur für einen Weihnachtsmarkt und einen Beach Club genutzt.

Welcher Neubau an dem prominenten Standort direkt an den Wallanlagen entsteht, war lange unklar. Zwischenzeitlich war das Grundstück als Variante für einen Neubau des Schauspielhauses im Gespräch, ist aber längst aus dem Rennen. Jetzt kündigte der Eigentümer, das Im­mobilienunternehmen Signa, den Beginn von Bauarbeiten an. Es werde ein „nach­haltiges Geschäftshaus in klassisch-modernem Architekturstil“, teilte Signa auf Anfrage mit. Es werde acht Stockwerke und rund 12.000 Quadratmeter Mietfläche für Einzelhandel, Gastronomie und Büros haben.