Pharmaforscher Jochen Maas : „Das Ziel des Virus ist die Vermehrung, nicht der Tod“

Jochen Maas ist der Vizepräsident des „House of Pharma and Healthcare“ in Frankfurt, einer gemeinsamen Initiative des Landes Hessen, von Hochschulen, aber auch von Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft. Das House of Pharma and Healthcare soll das Profil des Pharma- und Healthcare-Standorts Hessen schärfen und zudem die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Gesundheits- und Pharmabranche in Deutschland fördern. In dieser Eigenschaft hat er das Interview geführt, außerdem ist er Forschungschef bei Sanofi in Frankfurt.

Herr Maas, was hat die Omikron-Variante des Coronavirus mit Charles Darwin zu tun?