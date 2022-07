Giovanni Falcone : Keine Pizza mit dem Namen des Mafia-Jägers

Das gibt es nicht alle Tage, dass Frankfurter Richter mit einer Entscheidung ganz Italien in Aufruhr versetzen. Im Dezember 2020 urteilte eine Zivilkammer, eine Pizzeria aus Sachsenhausen dürfe sich weiterhin nach dem italienischen Ermittlungsrichter Giovanni Falcone nennen, der in den Achtziger und Neunziger Jahren zusammen mit seinem Kollegen Paolo Borsellino die Cosa Nostra bekämpft hatte. Die Männer, die ihr Leben dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Sizilien gewidmet hatten und als erste einen großen Prozess mit 475 Angeklagten führten, wurden 1992 bei zwei Attentaten von der Mafia ermordet, Borsellinos Tod jährt sich am Dienstag zum dreißigsten Mal.

Viele Jahre später fiel einem italienischen Anwalt in Frankfurt zufällig auf, dass sich eine Pizzeria mit den Namen und Bildern Falcones und Borsellinos schmückte. Innen hingen außerdem Fotos von Vito Corleone aus „Der Pate“, die Speisekarte war mit Einschusslöchern bemalt und bot Menüs wie „Patrone&Ich“ oder „Falcone&Borsellino“. Falcones Schwester Maria, Vorsitzende der gleichnamigen, dem Kampf gegen die Mafia verschriebenen Stiftung, zog vor das Frankfurter Landgericht – und verlor.

Entsetzen in Italien

Die Richter wiesen die Anträge auf Unterlassung zurück. Zum einen könne sich die Schwester nicht auf das Namensrecht ihres Bruders berufen. Zum anderen vermindere sich der postmortale Persönlichkeitsschutz mit fortschreitender Zeit und verblassender Erinnerung. „Vor fast 30 Jahren stand das Thema ‚Kampf gegen die Mafia’ im Fokus der Öffentlichkeit“, schrieben die Richter.

Heute sei das im Kreis von „allen Personen, die Restaurants besuchen“ nicht mehr der Fall. Bekannt sei Falcone lediglich noch „im Kreis von Strafverfolgern und Kriminologen“. Zudem sei zu berücksichtigen, „dass die Lebensleistung von Falcone vorrangig in Italien angesiedelt ist.“

In Italien löste das Urteil Entsetzen aus. Maria Falcone nannte es „sehr schmerzhaft“. Der Justizminister kündigte an, seiner deutschen Amtskollegin zu schreiben, der Außenminister sagte, die Mafia sei kein Spiel. Die italienische Botschaft schrieb eine Protestnote, der Richterverband gab eine Stellungnahme ab. Die Besitzer der Pizzeria schrieben daraufhin an den italienischen Botschafter, man werde den Namen des Restaurants aufgeben. „Zu keiner Zeit war es unser Ansinnen, mit der Namensgebung unseres Restaurants das organisierte Verbrechen zu banalisieren, die Mafia zu verherrlichen oder die Sensibilität der Angehörigen der beiden Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino und aller unschuldigen Opfer der Mafia zu verletzen.“

Mit einem Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts hat der Fall nun wohl sein juristisches Ende gefunden. Weil sich die Inhaber der gegenwärtig nicht betriebenen Pizzeria nicht zum Verfahren äußerten, legte das Gericht zugrunde, was Maria Falcone vortrug: Es erließ ein Versäumnisurteil, in dem es die Pizzeria verpflichtete, eine zukünftige Nutzung des Namens Falcone im Kontext mit Mafia-Bezug zu unterlassen.