Seit dem vergangenen Wochenende sind zwei wichtige Bahntunnel in Frankfurt aus dem Verkehr gezogen: Der S-Bahn-Tunnel zwischen Louisa und Ostendstraße und der Tunnel der U-Bahn-Linien U4 und U5 bleiben bis einschließlich Sonntag, 3. September, gesperrt. Die Bauarbeiten haben die Deutsche Bahn, die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) und die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq bewusst in die Sommerferien gelegt, weil dann erfahrungsgemäß deutlich weniger Pendler und Schüler mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Dennoch regt sich Kritik an den Baustellen und den damit verbundenen Behinderungen. „So geht das nicht“, schimpft der Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen in einer Mitteilung.

Die Tatsache, dass gleich zwei Tunnel wochenlang gesperrt würden, sei in­akzeptabel, meint der Landesvorsitzende von Pro Bahn, Thomas Kraft. Als Konsequenz aus dem Ausfall der beiden U-Bahn-Linien würden die S-Bahnen im nicht gesperrten Teil des Citytunnels zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache nun vermutlich sehr voll sein, warnt Kraft und weist darauf hin, dass die S-Bahnen in den Sommerferien nur halb so oft verkehrten wie sonst. „Es wird nicht funktionieren, bei halbiertem Angebot noch die Fahrgäste der Linien U 4 und U 5 mit aufzunehmen.“

Ortsbeirat fordert Ersatzangebot entlang der Berger Straße

Der Ortsbeirat 3 (Nordend) wiederum moniert das durch den Ausfall der U4 reduzierte Verkehrsangebot für die Berger Straße mit den Stationen Merianplatz und Höhenstraße. In einem Eilantrag hat die Stadtteilvertretung den Magistrat deshalb aufgefordert, die VGF dazu zu bewegen, entlang der Berger Straße ein Ersatzangebot zu machen.

Wegen der Arbeiten im U-Bahn-Tunnel verkehren auf der Linie U4 zwischen Bockenheimer Warte und Enkheim und der Linie U5 zwischen Hauptbahnhof und Hauptfriedhof keine Züge. Um möglichst viele Stationen der ausfallenden Linie U4 anfahren zu können und Anschluss an Alternativverbindungen zu schaffen, wird die Straßenbahnlinie 10 von Ginnheim zur Hugo-Junkers-Straße in Fechenheim über Bornheim-Mitte auf die Gleise geschickt. Zudem gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen, der die Stationen Konstablerwache und Marbachweg/Sozialzentrum verbindet. An den Stationen Marbachweg/Sozialzentrum und Hauptfriedhof ist ein Umsteigen auf die U5 möglich.

Bei der Bahn und den Verkehrsgesellschaften laufen die Arbeiten während der Sommerferien unter dem Motto „Bauen für die Mobilitätswende“. Ziel der Streckensanierungen sei es, den Fahrgästen auf einer modernen Infrastruktur „noch mehr attraktiven Bahnverkehr“ zu bieten und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gleise müssten repariert, Weichen ersetzt, Fahrleitungen und Rolltreppen erneuert werden. Außerdem wird nach VGF-Angaben ein neues Funksystem eingebaut, und es finden Vorarbeiten für die neue digitale Zugsicherung statt, mit der die Strecke von U 4 und U 5 als erste im Netz ausgestattet werde. Letztendlich könne damit die Kapazität auf den bestehenden U-Bahn-Strecken erheblich erhöht, sprich es könnten mehr Passagiere befördert werden.