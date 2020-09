Öffnung als Protest : Testlauf im Laufhaus

Nadine Maletzki reicht es. Nachdem sie am Samstag auf einer Demonstration am Opernplatz gefordert hatte, Prostitutionsstätten wieder zu öffnen, aber „der Ordnungsdezernent lieber auf der Zeil Müll gesammelt“ habe, entschloss sich die Laufhausbetreiberin spontan dazu, ihr Bordell zu öffnen. Nur symbolisch allerdings: „Das Bußgeld von 25.000 Euro oder meine Konzession verlieren, das wollte ich nicht riskieren.“ Es wurde also kein Sex verkauft im „Sex Inn“, Maletzki präsentierte ihr Laufhaus eher wie an einem Tag der offenen Tür. „Alles hat funktioniert, die Besucher haben Kontaktdaten hinterlassen und Masken getragen“, sagt sie.

Wie andere Laufhausbetreiber kann Maletzki nicht verstehen, warum sie ihr Bordell nicht wieder öffnen darf, obwohl Gerichte in anderen Bundesländern längst verfügt haben, dass die Zwangsschließung nicht rechtens sei, und sie ein ausgefeiltes Hygienekonzept habe. Zugleich beobachtet sie, wie die Frauen, denen sie sonst Zimmer vermietet, sich auf den Straßen rund um den Bahnhof illegal prostituieren. „Ich kenne die, die sind adrett zurechtgemacht, ordentlich angezogen. Keine Drogenabhängigen.“ Aber keinen kümmere es, dass die Prostituierten in Hotels, Autos und Hinterhöfen illegal anschafften.

Wohl keine Konsequenzen

Auch nach der Öffnung ihres Hauses sei niemand von offizieller Seite auf sie zugekommen. „Das interessiert die nicht“, sagt Maletzki. Das habe nicht einmal etwas mit der Pandemie zu tun – schon vor Corona sei die Rotlichtbranche den Verantwortlichen bei Stadt und Land nicht wichtig gewesen.

In der Tat folgen auf die Aktion wohl keine Konsequenzen: Der Sprecher des Ordnungsamtes teilte mit, dass es zu keinem Verstoß gegen die Corona-Verordnung gekommen sei; daher gebe es keine Anzeige und keinen Grund, die Öffnung des Bordells weiter zu verfolgen. Auch Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) reagierte nicht auf Maletzkis wütende Ansprache auf der Demonstration am Samstag oder auf ihr offenes Haus. Dass Bordelle bald wieder öffnen können, glaubt er nicht: „Wir müssen das Virus weiter ernst nehmen.“

Er verstehe, so Frank, dass es eine schwierige Lage sei, doch er könne sich einfach nicht vorstellen, wie bei so engem Kontakt Infektionen vermieden werden sollten. Die Abstandsregeln seien nicht einzuhalten. Der Corona-Schutz wiege schwerer.