Aktualisiert am

Bild vom Prozessauftakt: Alexander B. kommt in Handschellen in den Gerichtssaal des Frankfurter Landgerichts. Bild: dpa

Im Prozess gegen Alexander B. hat eine Psychiaterin den suspendierten Oberstaatsanwalt als voll schuldfähig eingeschätzt. Die Sachverständige, die nur wenige Minuten sprach, sagte am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt, B. sei bis zu seiner Festnahme nicht in ­psychologischer oder psychiatrischer Behandlung gewesen und habe keinen Kontakt zu Drogen gehabt, „nicht mal zu den beiden in Deutschland legalen, Alkohol und Zigaretten“. Er sei zudem bis zu seiner Festnahme im Sommer 2020 nicht strafrechtlich aufgefallen.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Die Psychiaterin gab an, sie habe nach Beauftragung durch das Gericht ein etwa fünfstündiges Gespräch mit Alexander B. geführt, bei dem er bemüht gewesen sei, „offen und ehrlich“ zu antworten. Er sei ihrer Bitte nachgekommen, für ihr Gutachten medizinische Unterlagen, die eigentlich von der Schweigepflicht umfasst sind, zugänglich zu machen. Ihrer Einschätzung nach lag zum Tatzeitpunkt keine psychische Krankheit vor. Der vom Angeklagten selbst in seiner Einlassung geäußerte Missbrauch durch den Vater als Kind habe keinen Einfluss auf B.s mutmaßliche Taten gehabt. „Aus forensischer und psychiatrischer Sicht ist daher von voller Schulfähigkeit auszugehen“, so die Sachverständige.

B.s offenbar nach der Festnahme im Sommer 2020 entwickelte Depression sei zum Tatzeitpunkt „nicht da gewesen“. Dessen Verlauf schätze sie als eher leicht ein, da B. nicht das Kriterium für eine mittelgradige Depression erfülle, alltäglichen Aufgaben nicht mehr nachkommen zu können. Er habe in dieser Zeit mehrere Wohnungen verkauft und sei zu einer Selbsthilfegruppe gegangen.

Andere Einschätzung als Psychologe

Auf Nachfrage der Verteidigung gab die Sachverständige an, auf einer nicht strafrechtlich relevanten Ebene habe sein Kindheitstrauma bestimmt Einfluss „auf seine Art der Beziehungsgestaltung“. Dabei gehe es nicht nur um den Missbrauch durch den Vater, „sondern um die Art, wie die Mutter damit umgegangen ist“, die von den sexuellen Übergriffen gewusst, aber nichts unternommen haben soll. Diese „Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, das Ausgeliefertsein“ präge einen Menschen, mit B.s Schuldfähigkeit habe dies aber nichts zu tun.

Sie teile die Einschätzung anderer Zeugen, B. habe sich „als guten Staatsanwalt, guten Beamten, seine Aufgaben als gut erfüllend wahrgenommen“ und gerne als Pressesprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft gearbeitet. Es sei ihm schwergefallen, Tätigkeiten aufzugeben, dennoch habe er auch ihr gegenüber Selbstzweifel geäußert.

Mehr zum Thema 1/

Die Einschätzung der vom Gericht für das Verfahren beauftragten Psychiaterin fiel damit anders aus als die des Psychologen der Justizvollzugsanstalt, in der B. sich befindet. Dieser war nach Anregung der Verteidigung als Zeuge vernommen worden. Er hatte ebenfalls von B.s Hilflosigkeit infolge der Gewalterfahrungen in der Kindheit gesprochen, aber einen Bezug zu den ihm vorgeworfenen Straftaten für möglich gehalten.

Die Staatsanwaltschaft wirft B. gewerbsmäßige Bestechlichkeit, Un­treue und Steuerhinterziehung vor. Er soll als Leiter der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“ im nicht verjährten Zeitraum von 2015 bis Juli 2020 mehrere Hunderttausend Euro von dem mitangeklagten Unternehmer bekommen haben. Dessen Firma erstellte Gutachten für die Justiz, insbesondere die Zentralstelle. B. soll zunächst ein Drittel, später zwei Drittel des Gewinns bekommen haben.