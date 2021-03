Oberlandesgericht Frankfurt : „Jeder Richter braucht eine Ethik“

Aktualisiert am

Georg Falk und Ulrich Stump haben die Rechtsprechung der Zivilsenate am Oberlandesgericht Frankfurt in der NS-Zeit untersucht. Sie fanden schockierende Schicksale und mutige Urteile.

Herr Falk, Sie haben sich jahrelang mit vier Kollegen durch Akten des Oberlandesgerichts aus der NS-Zeit gearbeitet. Was haben Sie dort gefunden, was Sie nicht nur als Richter schockiert hat?

Falk: An diese Arbeit sind wir in der Tat nicht nur nüchtern juristisch herangegangen. Wir haben immer versucht herauszufinden, wie es für die Beteiligten nach dem Urteil weitergegangen ist – und was manchen geschehen ist, die den Prozess sogar gewonnen haben, machte uns oft betroffen.

Zum Beispiel?

Falk: Ein Scheidungsurteil von 1942. Ein Mitarbeiter der IG Farben war seit 1932 mit einer Frau jüdischen Glaubens verheiratet. Ein Stück der Ehegeschichte zieht sich durch die Akten und ist uns auch heute gar nicht fremd. Die Eheleute hatten geheiratet, weil sie ein Bekenntnis zu ihrer Liebe ablegen wollten im Wissen darum, dass die Ehefrau bei dem, was sich jetzt in Deutschland entwickelte, möglicherweise Nachteile erleiden könnte. Dann kam 1933. Der Mann, ein aktives Mitglied der NSDAP, war irgendwann der Meinung, er müsse sich aus dieser Ehe lösen. Er suchte nach Begründungen, die eine „schuldhafte Eheverfehlung“ der Frau ausmachten. Das gelang nicht. 1941 trennte er sich und ließ sich in ein Zweigwerk der IG Farben im Sudetenland versetzen. Er stützte jetzt sein Scheidungsbegehren auf das neue Ehegesetz, das die Scheidung zerrütteter Ehen ermöglichte, aber eine Trennungszeit von drei Jahren vorsah. Sein Argument: Eine Ehe zwischen einem „Arier“ und einer Jüdin sei von vornherein zerrüttet.