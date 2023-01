Oberbürgermeisterwahl : Ist sich Frankfurt selbst genug?

Wenn in den nächsten Wochen der Oberbürgermeister-Wahlkampf in Frankfurt in die heiße Phase tritt, wird es voraussichtlich um viele Detailfragen gehen: Fahrpreise, Sauberkeit, Fahrradstraßen, Drogenpolitik, Platzbegrünung, Mieten und andere Themen, die die Kommunalpolitik bewegen. Kandidatinnen und Kandidaten werden viele Dinge ankündigen, die sie im Zweifelsfall aber gar nicht umsetzen können, weil am Ende die Mehrheit von Magistrat und Stadtparlament entscheidet. Eine Richtlinienkompetenz, die es zum Beispiel dem Bundeskanzler erlaubt, den Ministern grundsätzliche Vorgaben zu erteilen, sieht die Hessische Gemeindeordnung für den Oberbürgermeister nicht vor.

Die besondere demokratische Legitimation, die ein hessisches Stadtoberhaupt durch die Direktwahl erfährt, steht in einem erstaunlichen Missverhältnis zu seinen tatsächlichen Rechten. Das gilt in Frankfurt ganz besonders, wo elf hauptamtliche Dezernenten ihre Ressorts eigenständig führen und im Grunde genommen gar keinen Oberbürgermeister brauchen. Die Stadtverwaltung funktioniert auch so, und dank der hohen Steuereinnahmen, die selbst in schwierigen Zeiten üppig fließen, tut sie das weitgehend geräuschlos.