SPD-Oberbürgermeisterkandidat : 96,9 Prozent stimmen für Mike Josef

Die Frankfurter SPD hat Mike Josef nun auch offiziell als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März nominiert. Auf einem Parteitag am Samstag stimmten 96,9 Prozent der Delegierten für den langjährigen Parteivorsitzenden, der als Stadtrat für die Themen Planen, Wohnen und Sport zuständig ist. 199 Stimmen wurden abgegeben. 193 Delegierte votierten für Josef, fünf stimmten mit Nein, es gab eine Enthaltung.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der 39 Jahre alte Josef, der in Syrien geboren wurde und in Ulm aufwuchs, erklärte, Frankfurt habe ihn vor zwanzig Jahren offen aufgenommen und sei zu seiner „Heimatstadt“ geworden. Er wolle der Stadt als Oberbürgermeister etwas zurückgeben. Sein Programm umriss er anhand von vier Schwerpunktthemen. Er will die wirtschaftliche Stabilität erhalten, denn die sei die Grundlage für eine soziale Politik. Die „Frankfurter Mischung“ der Bevölkerung will er stärken, damit sich weiterhin alle Menschen das Leben in Frankfurt leisten können.

Als drittes Schwerpunktthema nannte Josef den Klimaschutz, der nicht zulasten des Mieterschutzes gehen soll. Sein viertes Thema umriss er mit dem Schlagwort „Bewegung und Begegnung“ und warb für Investitionen in Sport und Kultur. Er will den freien Eintritt für Kinder in Bäder und Museen beibehalten und wirbt für eine Ausweitung des 365-Euro-Tickets im Nahverkehr für alle Frankfurter.

Unterstützung bekam Josef nicht nur von vielen Rednern im Saal, sondern auch aus der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) meldete sich mit einer Videobotschaft zu Wort: Frankfurt sei eine erfolgreiche, moderne und soziale Stadt, die unter der Verantwortung der SPD geführt werden solle. Josef stehe auch für einen „Neustart“ im Rathaus. „Mike weiß, wo er anpacken muss. Er brennt für diese Aufgabe.“

Eigens aus Berlin zum Parteitag angereist war zudem der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Er schlug in seiner Rede einen Spannungsbogen von der für viele überraschend von der SPD gewonnenen Bundestagswahl zur Oberbürgermeisterwahl: Von den eingelösten Wahlversprechen wie der Anhebung des Mindestlohns, des Wohngelds und des Kindergelds profitierten auch viele Menschen in der Mainmetropole. Mike Josef sei „der Beste, den ihr aufbieten könnt und der die Stadt führen kann. Er hat das Herz am rechten Fleck und weiß, was die Mehrheit in der Stadt für eine gute Zukunft braucht“, sagte Kühnert.