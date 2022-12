Nachfolge Peter Feldmann : Bewerbungsfrist für Frankfurter OB-Wahl abgelaufen

Die Frankfurter Öffentlichkeit erfährt erst in zehn Tagen, wer entgültig die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März sind. Viele Namen sind jedoch schon bekannt.

Die Frist, um die Bewerbungsunterlagen für eine Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl am 5. März des neuen Jahres abzugeben, ist abgelaufen. Die Wahlvorschläge konnten bis 18 Uhr am zweiten Weihnachtstag in der Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen im Bürgeramt, Statistik und Wahlen abgegeben werden. Nun läuft dort die Vorprüfung, ob alle Bewerber die Unterlagen vollständig abgegeben haben. Am 6. Januar kommt dann der Gemeindewahlausschuss zusammen und wird anschließend offiziell mitteilen, welche Kandidaten die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt haben. Und der Ausschuss legt auch die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel fest. Die richtet sich bei den Parteien, die bereits im Stadtparlament vertreten sind, nach der Zahl ihrer Mandate. Bei allen anderen Kandidaten entscheidet das Los.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Damit dürfte, wenn alles ordnungsgemäß eingereicht wurde, die frühere Grünen-Stadträtin Manuela Rottmann die Nummer eins auf dem Stimmzettel sein, da die Grünen bei der Kommunalwahl 2021 stärkste Kraft geworden sind. Es folgen CDU-Kandidat Uwe Becker und Planungsdezernent Mike Josef, der für die SPD ins Rennen gehen will.

Neuer Kandidaten-Rekord könnte erreicht werden

Wie viele Kandidaten es am Ende sein werden, die sich um das Amt bewerben, das nach der Abwahl von Peter Feldmann durch die Frankfurter Bürger seit dem 12. November vakant ist, bleibt also noch ein Geheimnis. Stefan Köster, Leiter der Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen, gibt nicht einmal Auskunft, wie viele ihre Unterlagen eingereicht haben.

Es könnte, will man den Stadtgesprächen glauben, ein neuer Rekord aufgestellt werden. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl 2018 standen zwölf Kandidaten zur Wahl, auch das war schon ein Rekord in der Stadtgeschichte. Seit 1995 wählen die Frankfurter ihr Stadtoberhaupt direkt.

Mehr zum Thema 1/

Kandidat kann nur werden, wer Deutscher oder EU-Bürger ist. Die Person muss nicht in Frankfurt wohnen. Wer von einer politischen Partei nominiert wurde, muss eine Niederschrift der Aufstellungsversammlung vorlegen. Für unabhängige Bewerber und Kandidaten der nicht im Römer vertretenen Parteien gilt, dass sie mit ihren Unterlagen die Unterschriften von 186 Unterstützern vorlegen müssen, das ist die doppelte Zahl der Mandate, die es im Stadtparlament gibt.

Neben den drei großen Parteien haben auch die Liberalen mit Fraktionschef Yanki Pürsün, die Linke mit der Stadtverordneten Daniela Mehler-Würzbach, die Bürger für Frankfurt mit Fraktionschef Mathias Pfeiffer und die AfD mit Parteichef Andreas Lobenstein ihre Kandidaturen angekündigt. Zudem will die „Querdenker“-Partei „Die Basis“ mit dem Rechtsanwalt Frank Großenbach antreten, für „Die Partei“ kandidiert, wie zu hören ist, die Parteivorsitzende im Kreis Offenbach, Katharina Tanczos, und für das „Team Toden­höfer“ der Frankfurter Unternehmer Khurrem Akhtar. Als unabhängige Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen der als „Bahnbabo“ bekannte Peter Wirth, die Unternehmerin Maja Wolff, der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Riederwald, Niklas Pauli, und der gebürtige Chinese Feng Xu.