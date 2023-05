In seiner Antrittsrede beschwört der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Stärke der Stadt. Er appelliert an alle „Willigen“, die Probleme der Stadt zu lösen.

Mike Josef will als neuer Oberbürgermeister von Frankfurt den sozialen Zusammenhalt sichern und die Entwicklung der Stadt voranbringen. „Vertrauen wir auf die Stärke unserer Stadt. Packen wir es gemeinsam an“, sagte er in seiner Antrittsrede in der Stadtverordnetenversammlung. Zuvor war der SPD-Politiker von der Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner ernannt und vereidigt worden, die ihm gemeinsam mit Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (beide Die Grünen) auch die goldene Amtskette umlegte.

Josef appellierte an die Stadtverordneten, Haltung zu zeigen und Entscheidungen zu treffen. „Stillstand können wir uns als internationale Großstadt nicht erlauben. Ich glaube an den Gestaltungswillen dieser Stadtregierung.“ Ein Oberbürgermeister könne keine Anweisungen erteilen. Er könne aber vorschlagen, ermutigen, auffordern und einfordern. „Vor allem aber kann ein Oberbürgermeister kon­struk­tive Kräfte bündeln. Und das genau will ich tun: Die Willigen, die Konstruktiven, jene, die praktikable Lösungen für die Probleme der Stadt und ihre Zukunft suchen, möchte ich zusammenführen.“

Kurz blickte er auf den „intensiven“, aber von allen Kandidaten fair geführten Wahlkampf zurück, an dessen Ende er am 26. März gewählt wurde. Der in der Stichwahl unterlegene Uwe Becker (CDU) habe Charakter bewiesen: Er sei „ein wirklicher Demokrat“, eine wichtige Stimme gegen Rassismus und Antisemitismus und ein „leidenschaftlicher Frankfurter“.

Nun gelte es, „ein neues Kapitel“ aufzuschlagen. Josef stellte sich in seiner Rede in die Tradition seines Amtsvorgängers Ludwig Landmann, der in den Zwanzigerjahren das Städtebauprogramm „Neues Frankfurt“ mit zahlreichen Siedlungen durchgesetzt hatte. Landmann habe erkannt: „Mit der Infrastruktur kommt der wirtschaftliche Erfolg, der soziale Zusammenhalt und der kulturelle Aufbruch.“ Dieser Grundsatz gelte noch heute: „Wenn wir in unsere Infrastruktur investieren, dann schaffen wir damit die Grundlage für unsere wirtschaftliche Stärke, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den kulturellen Fortschritt und die Erreichung unserer Klimaziele.“

In diesem Sinne will Josef die Stadt gestalten. Er will den wirtschaftlichen Erfolg sichern und Gewerbegebiete weiterentwickeln. Er will eine Entscheidung über den Standort der Städtischen Bühnen herbeiführen, von der die gesamte Kultur in der Stadt profitieren solle. Er will bezahlbaren Wohnraum sichern, den Mietenstopp bei der städtischen ABG verlängern und den geplanten Stadtteil im Nordwesten „ökologisch“ entwickeln. Der Zugang zu guter, kostenloser Bildung habe höchste Priorität, es gelte, Schulen schneller zu sanieren und einen Frankfurt-Zuschlag für Erzieher einzuführen. Josef hält an dem Ziel fest, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu gestalten, insbesondere durch die Nutzung regenerativer Energien und den Ausbau von Nah- und Radverkehr. Auch die Missstände im Bahnhofsviertel will er angehen: „Die Menschen erwarten zu Recht eine Besserung. So, wie es ist, kann es nicht bleiben.“

Ausdrücklich bedankte sich Josef bei Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg (Die Grünen), die die Amtsgeschäfte nach Feldmanns Abwahl kommissarisch geführt hatte. Sie habe die Jubiläumsfeier zum 175. Jahrestag der Paulskirchenversammlung vorbereitet und die Stadt hervorragend geführt und repräsentiert. An die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewandt, sagte er, er setze auf einen kooperativen Führungsstil und engagierten Einsatz. Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, müsse die Politik Lösungen für deren Sorgen finden. Ausdrücklich erwähnte er die vielen jungen Wähler, denen er sich verbunden fühle. Es gelte aber auch, Menschen für die Politik zurückzugewinnen, die sich von der Demokratie abgewandt hätten.

Als seine wichtigste Aufgabe bezeichnete Josef es, den sozialen Zusammenhalt zu sichern und Brücken zu bauen. „Als Oberbürgermeister werde ich allen Menschen, egal, woher sie kommen, auf Augenhöhe begegnen. Ich weiß, woher ich komme, und das hat mich geprägt.“ Seine Geschichte habe er so nur in Frankfurt schreiben können. Seine Eltern, die mit ihm als Kleinkind aus Syrien nach Deutschland geflohen waren, waren ebenso anwesend wie die Amtsvorgänger Petra Roth und Andreas von Schoeler. „Als wir nach Deutschland kamen, da haben wir an vieles gedacht. Aber nicht, dass ich einmal Oberbürgermeister der fünftgrößten deutschen Stadt – unserer Heimat – werde.“

Josef appellierte, sich gegen strukturelle Diskriminierung und Alltagsrassismus einzusetzen. Die Teilhabe- und Aufstiegschancen seien immer noch ungerecht verteilt. „Jedes Kind muss dieselben Chancen haben, jeder Mensch soll danach beurteilt werden, wer er ist. Nicht danach, woher er kommt. Das ist der Kern meiner politischen Überzeugung.“ Den Nachbarkommunen versprach er, ein „guter Nachbar“ zu sein.