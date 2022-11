Abwahl von Peter Feldmann : Erst am 11. November ist endgültig Schluss

Peter Feldmann räumt noch an diesem Montag seinen Schreibtisch: Das ist sicher die Wunschvorstellung aller, die beim Bürgerentscheid ihr Kreuz hinter dem „Ja“ zur Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters gemacht haben. Doch alles, was bisher zum Ausgang bekannt gegeben worden ist, sind vorläufige Ergebnisse. Erst wenn der Wahlausschuss der Kommune getagt und die Abwahl als gültig festgestellt hat, ist der 64 Jahre alte SPD-Politiker als Frankfurter Stadtoberhaupt Geschichte. So steht es in der Hessischen Gemeindeordnung.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Wahlausschuss kommt am Freitag, 11. November, zusammen. Wird dann festgestellt, dass bei diesem für Frankfurt historisch einmaligen Vorgang, der Abwahl des Stadtoberhaupts per Bürgerentscheid, alles rechtens zugegangen ist, „scheidet der Oberbürgermeister mit Ablauf des Tages aus seinem Amt“, heißt es in der Gemeindeordnung.

In diesem Augenblick übernimmt Feldmanns Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen), die Amtsgeschäfte bis zur Wahl eines neuen Stadtoberhaupts. Neu gewählt werden muss laut Gemeindeordnung spätestens nach vier Monaten. Das heißt für die Frankfurter, dass sie bis Mitte März aufgerufen werden, wieder an die Wahlurnen zu treten. Wie zu hören ist, hat das Abwahlbündnis, bestehend aus der Römerkoalition – also Grünen, SPD, FDP und Volt – und der CDU, der größten Oppositionspartei, schon den 5. März als Wahltag in den Blick genommen. Sollte wie bei jeder Wahl seit 1995, als das erste Mal in Frankfurt das Stadtoberhaupt direkt von den Bürgern gewählt wurde, eine Stichwahl nötig sein, so soll diese am 26. März 2023 stattfinden. Ein entsprechender Antrag für das Stadtparlament ist, so heißt es, in Arbeit.

Die Parteien sind vorbereitet

Formal sind die Parteien für die Oberbürgermeisterwahl noch nicht gerüstet. Der ungewöhnliche Schulterschluss von Römerkoalition und CDU hatte auch zu der Verabredung geführt, die Kandidaten erst nach gelungener Abwahl zu küren, wenn der geforderte „Neustart für Frankfurt“ überhaupt möglich wäre.

Mehr zum Thema 1/

Vorbereitet sind die Parteien dennoch. Vorsorglich haben sie längst Termine für Parteitage und Mitgliederversammlungen in den Blick genommen. In einigen Fällen sind Parteibasis oder Delegierte schon informiert. Fest steht: Grüne, SPD und CDU werden in jedem Fall mit Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Aber auch die FDP, die bisher erst einmal, im Jahr 2001, damals mit dem späteren Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Hans-Joachim Otto, in eine Wahl des Stadtoberhaupts gegangen ist, wird aller Voraussicht nach einen Kandidaten nominieren. „Frankfurt ist relevant“, sagt Parteichef Thorsten Lieb. Zudem habe Fraktionschef Yanki Pürsün maßgeblich zur Aufdeckung des AWO-Korruptionsskandals, in den Feldmann verwickelt sein soll, beigetragen. Allein das stelle einen „besonderen Grund“ dar, so Lieb, sich in die Wahl um die Spitzenposition einzubringen.

Im Wochenrhythmus werden die Parteien für die jeweilige Kandidatenkür zusammenkommen. Den Anfang macht die FDP an diesem Samstag; eine Woche später, am 19. November, treffen sich die Grünen, und eine weitere Woche später sollen SPD und CDU tagen. Nur Volt, die neue Partei, die im März 2021 erstmals in den Römer eingezogen ist, will zunächst die Situation intern prüfen. Allerdings hat Volt in Darmstadt, wo am 19. März 2023 eine reguläre Oberbürgermeisterwahl stattfindet, einen Kandidaten aufgestellt. Deshalb wird dies auch für Frankfurt nicht ausgeschlossen.

Omid Nouripour und Manuela Rottmann sollen Interesse bekundet haben

Für die Kandidatenkür drängt die Zeit. Das Kommunalwahlgesetz schreibt vor, dass „spätestens am 69. Tag vor dem Wahltag“ die Vorschläge vorliegen müssen. Damit müssten bis spätestens Weihnachten die Entscheidungen formal getroffen sein. Doch es wird vermutlich schneller gehen. Schließlich wird im neuen Jahr der Wahlkampf relativ zügig beginnen müssen, mit auf Spitzenkandidaten oder -kandidatinnen zugeschnittenen Kampagnen, inklusive Plakaten und Prospekten.

Bleibt die spannende Frage, wen die großen Parteien nominieren. Bei der CDU hat bisher Parteichef und Europastaatssekretär Uwe Becker klar und deutlich seinen Anspruch angemeldet. Schatzmeister Stefan Knoll, der sich als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung im Abwahlwahlkampf hervorgetan hat, soll ebenfalls Interesse bekundet haben, allerdings mit dem Hinweis, dass er für eine kurzfristige Neuwahl nicht zur Verfügung stehe. Bei der SPD gilt Parteichef und Planungsdezernent Mike Josef als aussichtsreichster Kandidat. Die auch schon ins Gespräch gebrachte Kulturdezernentin Ina Hartwig soll eine Kandidatur abgelehnt haben.

Bleiben die Grünen, seit vier Wahlen stärkste Kraft in Frankfurt, die eine parteiinterne Findungskommission beauftragt haben. Sie soll nun am 19. November bekannt geben, wen sie auserkoren hat. Die Erwartung ist hoch, dass der Blick in Richtung Berlin gehen wird: Denn dort sollen Bundesparteichef Omid Nouripour und Manuela Rottmann Interesse bekundet haben. Die promovierte Juristin ist derzeit Staatssekretärin im Berliner Landwirtschaftsministerium. Bis 2012 war sie Umweltdezernentin in Frankfurt und galt damals als aussichtsreiche Oberbürgermeisterkandidatin, zog sich aber aus privaten Gründen vorübergehend aus der Politik zurück.