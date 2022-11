Oberbürgermeister geht : „Peter Feldmann ist Geschichte“

Eine halbe Stunde hat die letzte Magistratssitzung des am Sonntag abgewählten Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann gedauert. Danach verließ er am Freitagmittag den Sitzungssaal. Es war Feldmanns letzter offizieller Auftritt als Frankfurter Stadtoberhaupt. „Peter Feldmann ist Geschichte“, sagte Grünen-Stadträtin Rosemarie Heilig nach der Sitzung.

Per E-Mail verabschiedete Feldmann sich anschließend bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die er wissen ließ, dass er diese „stets als leistungsstark“ erlebt habe. Dafür werde er ihnen „für immer dankbar sein“. Weiter teilte er ihnen mit, dass seine Abwahl eine Entscheidung sei, „die natürlich schmerzt“. Als Demokrat werde er sie „jedoch selbstverständlich respektieren und akzeptieren“. Für den frühen Abend hatte er sich nach Angaben seines Büros vorgenommen, mit seiner Tochter am Sankt Martinsumzug teilzunehmen.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der 64 Jahre alte SPD-Politiker von etwas mehr Frankfurtern abgewählt worden war, als am Sonntagabend im vorläufigen Ergebnis ausgewiesen wurde. 87 Ja-Stimmen waren irrtümlich nicht erfasst worden. Der Wahlausschuss hatte am Mittag das Ergebnis korrigiert. 201 912 Wähler stimmten gegen den Verbleib Feldmanns im Amt. Um 13.21 Uhr sagte Wahlleiter Tarkan Akman: „Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.“ Um Mitternacht endete dessen Amtszeit nach mehr als zehn Jahren.

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) nimmt nun kommissarisch seine Amtsgeschäfte wahr und steht an der Spitze der Stadt, bis im März nächsten Jahres ein neues Oberhaupt für die fünftgrößte Stadt Deutschlands gewählt wird. Die Wahl ist für den 5. März terminiert, am 26. März gibt es, falls nötig, eine Stichwahl.

Die Bürgermeisterin verabschiedete Feldmann in der Magistratssitzung und überreichte ihm einen Blumenstrauß. „Ich finde es wichtig, einen Menschen in einem respektvollen Stil anständig zu behandeln, auch wenn sich diese Person selbst nicht immer so verhalten hat“, sagte Eskandari-Grünberg. Sie habe ihm für seine Leistungen im sozialen Bereich gedankt, aber auch deutlich gemacht, dass es „für uns als Magistrat eine sehr schwierige Zeit war“. Und sie habe angefügt, dass sich die Stadträte über die Klarheit freuten, die der Sonntag mit der Abwahl gebracht habe. Dem Privatmann Peter Feldmann habe sie empfohlen, sich Zeit zu nehmen, um über alles nachzudenken und „für sich die Dinge zu klären“.

Feldmann soll sich bei Eskandari-Grünberg für diese Verabschiedung bedankt haben. Es habe ihm viel bedeutet, sagte der Oberbürgermeister. Eine Verabschiedung per Handschlag durch die anwesenden neun Dezernenten gab es nicht. Es fehlten Kämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD), die als eine von Feldmanns Getreuen gilt.

Andere kommentierten diese letzte von Feldmann geleitete Magistratssitzung als „glücklicherweise und unerwartet professionell“ und ergänzten: „Wäre es doch auch früher so gewesen.“ Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) sprach von einer „unaufgeregten“ Zusammenkunft. Es war so, sagte sie, „als wäre nichts passiert“: nicht der im Juli mit Zweidrittelmehrheit gefasste Beschluss des Stadtparlaments, das Verfahren zur Abwahl von Feldmann einzuleiten, und nicht das für die meisten Politiker im Römer überraschend eindeutige Ergebnis des Bürgerentscheids am vergangenen Sonntag. FDP-Fraktionschef Yanki Pürsün, einer der schärfsten Kritiker des Oberbürgermeisters, erklärte: „Mit dem Abgang von Peter Feldmann kehrt nun Ruhe in das Rathaus ein.“

Feldmann hatte seit dem Abwahltag am Sonntag noch zwei offizielle Termine wahrgenommen: Seine letzte Rede als Stadtoberhaupt hielt er am Donnerstagabend bei der Gedenkveranstaltung der Verfolgten des Naziregimes. Zwei Tage zuvor hatte er noch rund 90 Neubürger im Kaisersaal begrüßt. Dem Vernehmen nach hatte er darum gebeten, den Termin wahrnehmen zu dürfen. Es sollte der letzte Auftritt mit Amtskette werden.