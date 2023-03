Aktualisiert am

Bei Bundestagswahlen sind sie etabliert, in Kommunen eine Seltenheit: Frankfurt ist eine der ganz wenigen Städte, die nach Wahlen die Wählerwanderungen lokal untersucht. Der Aufwand ist beträchtlich.

Politiker in Frankfurt haben ein Problem: Die Analyse für ihren Sieg oder ihre Niederlage können sie nicht, wie andernorts, auf die nächsten Tage verschieben. Denn schon am Morgen nach der Wahl kann das kommunale Statistik- und Wahlamt ihnen genau aufzeigen, wo und an wen sie Wähler verloren haben.

Auch diesen Montag: Um 10.30 Uhr, nur gut zwölf Stunden nach Ende der Stimmauszählungen, musste der SPD-Kandidat Mike Josef erfahren, dass bemerkenswerte drei Viertel der SPD-Anhänger ihn in der Stichwahl nicht gewählt haben und dass er vor allem wegen der Stimmen der Grünen-Wähler gewonnen hat. Und Uwe Becker lernte, dass er der Kandidat der alten Männer ist, Josef dagegen der Jüngeren und der Frauen.