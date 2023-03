Aus Syrien in den Magistrat: Mike Josef hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Die Lehren daraus prägen den Politikstil des SPD-Politikers. Jetzt will er Oberbürgermeister werden.

Es ist ein kalter Tag im Februar, auf dem Spielplatz im Günthersburgpark ist kaum etwas los. Chrisovalandou, die alle Chris nennen, ist schon da. Sie kommt zu Fuß, aus Bornheim ist es nicht weit. Ihr Mann verspätet sich um ein paar Minuten. Seit Mike Josef für die SPD um das Oberbürgermeisteramt kämpft, jagt ein Termin den nächsten. Gerade war der Stadtrat für Planen und Sport noch bei einem Verein im Frankfurter Westen. Der Wahlkampf ist auf dem Höhepunkt, da bleibt selbst am Wochenende kaum Zeit für die Familie. Die Geburtstagsfeier des sieben Jahre alten Sohnes wurde aber fett im Kalender eingetragen. Und der Jüngere wird im März vier.

Mike und Chris sehen sich spätabends, wenn er nach Hause zurückkehrt. Die Kinder schlafen dann zwar schon. „Aber wir sind Nachteulen“, sagt seine Frau. Morgens immerhin starten sie alle gemeinsam in den Tag. Natürlich finden es die Kinder nicht toll, dass sie den Papa so selten sehen. Aber der allergrößte Wahlkampfstress ist bald überstanden. „Das ist das Maximum. Mehr geht nicht“, sagt Chris. Die beiden haben sich an der Goethe-Universität kennengelernt. Das war 2005, in einer Jura-Vorlesung in Rechtsgeschichte. Sie hatte nasse Füße und saß in Socken im Hörsaal. Das fand Mike, der Politik, Geschichte und Jura studiert hat, lustig und auch ein bisschen schräg. So lernten sie sich kennen.

Die Parteipolitik ist nicht so ihre Sache. Aber sie hat schon manche Termine mitgemacht. Auf dem Nominierungsparteitag Anfang Dezember, als ihr Mann von fast 97 Prozent der Delegierten ins Rennen geschickt wurde, ist sie zum ersten Mal öffentlich neben ihm in Erscheinung getreten. Dann kam der Sportpresseball und noch ein Empfang in der Alten Oper. Aber sie hält sich lieber im Hintergrund: „Es geht nicht um mich. Es geht um ihn.“

Im Januar 40 Jahre alt geworden

Natürlich ist die „Familienarbeit“ ungleich verteilt. Sie holt die Jungs aus Kita und Hort ab und verbringt mit ihnen die Nachmittage. Aber auf die Mutterrolle lässt sie sich nicht reduzieren. Nach Jura studiert sie jetzt im Zweitstudium Architektur, ihre Leidenschaft. Sie hat sich an der University of Applied Sciences im Nordend eingeschrieben und schätzt die kurzen Wege. Auch deshalb ist die Familie nach einigen Jahren in Höchst zurück nach Bornheim gezogen. Hier bleibt das Auto oft tagelang stehen.

Privat beschäftigen die beiden die Themen, die den Alltag vieler junger Familien prägen: Die Schulen sind marode. Und heute ist wieder Notbetreuung in der Kita, weil eine Erzieherin krank ist. Mike Josef will einen Gehaltszuschlag einführen, um mehr Erzieher nach Frankfurt zu holen. Und um die Schulen schneller zu sanieren, will er in fünf Jahren eine Milliarde investieren. Aber er lebt nicht in einer Blase. Josef sagt oft, er will als Oberbürgermeister „die ganze Stadt im Blick haben“, mit all ihren Problemen. Dabei hilft ihm die lange Erfahrung als Dezernent für Planen und seit einem Jahr auch für den Sport. Er hat sich tief in die Stadtentwicklung eingearbeitet. Manchmal zieht Chris ihn auf, wenn er im Fachjargon der Stadtplaner spricht: „Frequenzbringer in der Innenstadt, was soll das heißen?“ Sie ist für eine einfache, verständliche Sprache. „Du hast ja recht“, sagt er und lächelt. Josef ist fähig zur Selbstironie, er nimmt sich nicht zu ernst.