Am Oeder Weg scheiden sich die Wähler. Ausgerechnet an jener Straße, die wie keine andere so oft im Wahlkampf genannt wurde, verläuft die Grenze der Mehrheiten für die beiden Kandidaten: Je näher man dem Zentrum kommt, desto eher haben die Anwohner der Straße für Mike Josef gestimmt. 62 Prozent der Stimmen hat der Sozialdemokrat etwa im Wahlbezirk 120-03 geholt, der direkt an den Anlagenring grenzt, 63 Prozent sind es im Wahlbezirk 120-01 nördlich davon. Gerade dort also, wo die Straße für den Autoverkehr beschränkt ist und damit zu einem Symbol für die Verkehrswende in der Stadt wurde, da hat der Autoverkehrsverteidiger Uwe Becker klar verloren.

Doch an der Kreuzung Oeder Weg/Keplerstraße kippt die Stimmung. Dort, wo die Reihenhäuser langsam abgelöst werden von frei stehenden Stadtvillen, an denen sich nun der Autoverkehr vorbeiquält, in den Wahlbezirken 203-02 und 203-04 also, da hat Becker eine Mehrheit gewonnen, teilweise stimmten dort zwei Drittel der Wähler dort für ihn.

SPD-Wähler entfernten sich von der Partei

Zwar zählen am Ende einer Wahl nicht die Teilergebnisse einzelner Straßen und Viertel, sondern nur das Gesamtergebnis: Demnach hat der Sozialdemokrat Josef in der Stichwahl exakt 6064 Stimmen mehr erhalten als der Christdemokrat Becker, das reichte für den knappen, aber klaren Wahlsieg mit 51,7 Prozent. Und doch vermitteln die vielen Detailzahlen des kommunalen Wahlamts, warum die Wahl so ausgegangen ist – und wo die Parteien ihre Potentiale genutzt und verschenkt haben.

Denn genau genommen ist Josef auch ein Verlierer, und das vor allem im eigenen Lager. Von den Wählern, die noch 2021 für die SPD gestimmt hatten, machten nur 23 Prozent diesmal ihr Kreuz bei dem SPD-Kandidaten. Mehr als drei Viertel der früheren Parteianhänger wollten Josef also nicht unterstützen. Hätte der sich auf seine eigenen Genossen verlassen müssen, hätte er die Wahl deutlich verloren.

Denn seinem Gegenkandidat ist es deutlich besser gelungen, die eigenen Wähler zu mobilisieren. 97 Prozent der Bürger, die schon 2021 für die CDU stimmten, votierten sowohl in der ersten Runde als auch in der Stichwahl für Uwe Becker. Insofern ist er also ein Gewinner, denn solch einen hohen Wert hätte sicher nicht jeder Kandidat erreicht. Dazu kamen die Anhänger der FDP, der AfD und der unabhängigen Maja Wolff, die nach der ersten Runde ausgeschieden waren und nun für den konservativeren Bewerber in der Stichwahl gestimmt haben.

Warum so auffallend wenige der eigenen Anhänger für Josef stimmten, darüber lässt sich nur spekulieren. Unter ihnen wird es sicher viele Fans des früheren Oberbürgermeister Peter Feldmann geben, für dessen Abwahl im November auch Josef geworben hatte – mit Erfolg. Vielleicht ist es ihm auch weniger als seinem Vorgänger gelungen, Nichtwähler zu aktivieren, und sei es mit teuren Wahlversprechen. Diesmal blieben sie mehrheitlich zu Hause.

Doch zu Josefs Glück gibt es ja die Grünen. Fast geschlossen sind deren Anhänger, die in der ersten Runde noch für die eigene Kandidatin Manuela Rottmann gestimmt hatten, in der Stichwahl zu Josef übergelaufen. Fast jede zweite Stimme für den SPD-Kandidaten stammt aus dem Grünen-Lager. Dass auch die 4700 Linken-Sympathisanten lieber bei Josef als bei Becker ihr Kreuz machten, wurde ohnehin erwartet.