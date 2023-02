Die Frage, wie sich Frankfurt in den nächsten Jahren entwickelt und wo neue Wohnungen entstehen können, ist eine der wichtigsten, auf die das künftige Stadtoberhaupt Antworten finden muss. Will man die Position der drei aussichtsreichsten Kandidaten dazu beurteilen, fällt das bei Mike Josef (SPD) am leichtesten. Schließlich ist er schon seit 2016 als Planungsdezernent für die Stadtentwicklung verantwortlich. Und so verwundert es nicht, dass er sich für Kontinuität ausspricht. Grundlage ist für ihn das integrierte Stadtentwicklungskonzept, das die Stadtverordneten 2019 beschlossen haben. Es brauche Verlässlichkeit und Kontinuität, unabhängig von politischen Konstellationen, sagt er.

In dem Konzept enthalten sind unter anderem Untersuchungen für einen neuen Stadtteil im Nordwesten an der A 5. Josef hält dieses Projekt für nötig, um auch künftig genügend Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe zu haben. Die Kandidatin der Grünen, Manuela Rottmann, räumt zwar ein, dass die Versiegelung der Flächen berechtigte Fragen aufwerfe. Aber sie argumentiert so: Wenn die Wohnungen nicht in Frankfurt entstehen, wachse der Druck auf den ländlichen Raum, wo für den Wohnungsbau deutlich mehr Flächen versiegelt würden.

Die Günthersburghöfe sind auf dem Tisch

CDU-Kandidat Uwe Becker hingegen wendet sich gegen „künstliche Strukturen auf der grünen Wiese“. Dabei hält er neue Baugebiete durchaus für nötig – doch die geplante Stadtentwicklungsmaßnahme im Nordwesten dauere viel zu lange, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Becker plädiert deshalb dafür, bestehende Stadtteile behutsam weiterzuentwickeln. Aber dabei sei viel Zeit verloren gegangen. Das seit mehr als 20 Jahren geplante Baugebiet „Am Eschbachtal“ in Bonames „schlummert in der Schublade“. Auch Rottmann kritisiert, dass dieses Projekt „einfach liegen geblieben“ sei. Josef hingegen verweist darauf, dass die Planung nicht mehr zeitgemäß sei und überarbeitet werden müsse, um möglichst wenig Fläche zu versiegeln.

Überraschend einig sind sich die Kandidaten der drei großen Parteien beim Baugebiet Günthersburghöfe im Nord­end. Auf Betreiben der Grünen wurde es gestoppt, doch Rottmann bedauert diese Entscheidung. Denn schließlich hätten sich die Einwände der Kritiker der Bebauung in den überarbeiteten Plänen niedergeschlagen, sagt sie. Auch Becker ist der Ansicht, dass es wieder auf die Tagesordnung kommen muss. „Es ist sehr durchgeplant, darüber müssen wir noch einmal sprechen.“ Josef verweist darauf, dass das Quartier im Nord­end Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes sei. Aber er müsse zur Kenntnis nehmen, dass es für einige Projekte derzeit keine Mehrheit gibt.

Entwicklungsperspektiven für das Gewerbe wünschen sich alle Kandidaten – für Josef zum Beispiel sind Flächen für die Ansiedlung von Betrieben ein Argument für den neuen Stadtteil. Rottmann möchte vor allem die bestehenden Gewerbegebiete effizienter nutzen, sieht große Potentiale in der Revitalisierung des Industrieparks Griesheim und der Stärkung des Osthafens. Becker will die Entwicklung neuer Gewerbeflächen nicht ausschließen, auch wenn er die damit verbundene Versiegelung als pro­ble­matisch ansieht. Josef verweist hier abermals auf das Stadtentwicklungskonzept, das auch Untersuchungen für drei neue Gewerbegebiete vorsieht.

In Abstimmung mit der Region

Einig sind sich die Kandidaten in der Haltung, dass Stadtentwicklung nicht an Frankfurts Grenzen endet und eine enge Abstimmung mit der Region nötig ist. „Es ist Quatsch, sich gegenseitig nichts zu gönnen“, sagt etwa Rottmann in Hinblick auf die Konkurrenz zwischen den Städten um die Ansiedlung von Gewerbe. Becker kündigt an, er wolle „partnerschaftlich und auf Augenhöhe“ mit der Region zusammenarbeiten und gemeinsam mit den Nachbarkommunen einen Regionalrat als Planungsinstrument ins Leben rufen. Josef möchte die schon vor Jahren diskutierte Idee einer Internationalen Bauausstellung in der Region wieder aufgreifen. Daraus könnten seiner Ansicht nach Impulse für die Entwicklung des Rhein-Main-Gebiets erwachsen.

Für die Entwicklung der Innenstadt stellen sich alle drei Bewerber Angebote vor, die über den Einzelhandel hinausgehen. Josef etwa wünscht sich mehr Sport und Kultur. „Mit neuer, spektakulärer Architektur kann man Leute anziehen“, ist er überzeugt. Damit solche Nutzungen wirtschaftlich funktionieren, kann er sich vorstellen, den Grundstückseigentümern entgegenzukommen und eine höhere Ausnutzung zuzulassen. Wohnungen kann er sich allenfalls in Nebenstraßen der Zeil vorstellen. „Wir brauchen auch Orte, an denen es laut sein kann.“ Becker möchte ganz konkret eine Diskussion über den Bau eines „Erlebnistheaters“ in der Innenstadt anstoßen. Dabei gehe es um die großen Linien: „Wir debattieren heute zu viel im Klein-Klein.“ Auch Rottmann wünscht sich eine stärkere Durchmischung. Bildungs- und Kulturangebote kann sie sich vorstellen, aber auch Zwischennutzungen. „Wir brauchen Mut, Neues zuzulassen“, sagt sie.

Rottmann für privaten Investor

Unstrittig ist der Bau einer Multifunktionshalle für Sport- und Konzertveranstaltungen. Während Josef und Becker aber für den Standort am Stadion plädieren, kann sich Rottmann nach wie vor eine Halle am Kaiserlei vorstellen. Ihr erschließe sich nicht, warum das Angebot eines privaten Investors, dort zu bauen, nicht angenommen wurde.

Und wo sollen die Städtischen Bühnen gebaut werden, eines der wichtigsten Projekte der Stadtentwicklung der kommenden Jahre? „Sie gehören in die Innenstadt“, sagt Rottmann, die sich darin mit Josef einig ist. Und auch Becker verfolgt den von der CDU ins Spiel gebrachten Standort am Osthafen nicht weiter. Er könne sich einen Neubau im Gebiet zwischen der Alten Oper und den heutigen Bühnen vorstellen.