Der 40 Jahre alte Sozialdemokrat Mike Josef schaffte es als Zweitplatzierter im ersten Wahlgang der Frankfurter Oberbürgermeisterwahl in die Stichwahl. Er kam als Kind syrischer Flüchtlinge nach Deutschland, arbeitete nach dem Politik-Studium in Frankfurt zunächst für den Deutschen Gewerkschaftsbund und ist seit 2016 als Planungsdezernent unter anderem für den Wohnungsbau zuständig.

Herr Josef, Sie haben es in die Stichwahl geschafft. Wie lautet nach dem ersten Wahlgang Ihre Manöverkritik?

Es ist ein Erfolg, dass wir in der Stichwahl stehen. Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht. Das Ergebnis zeigt, dass wir auch Menschen erreichen und überzeugen konnten, die bei der Kommunalwahl nicht die SPD gewählt haben. Jetzt gilt es, alle Frankfurterinnen und Frankfurter zu gewinnen, die eine gute Zukunft für unsere Stadt wollen. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.

Sie gelten als Favorit.

Die Stichwahl ist ein offenes Rennen, da gibt es keinen Favoriten. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

Wollen Sie stärker polarisieren oder möglichst alle Wähler umarmen?

Das Ergebnis zeigt, dass die Stadtregierung, die für eine moderne, soziale und ökologische Stadt steht, eine Mehrheit hat. Wir brauchen Stabilität und Verlässlichkeit, kein Durcheinander. Es geht darum, mit Überzeugung und Haltung diese Stadt zu führen, und nicht darum, ein Chaos zu bewirken, indem man wie der CDU-Kandidat einzelnen Dezernenten droht, ihnen die Zuständigkeit wegzunehmen. Das unterscheidet mich von Uwe Becker. Es geht nicht um eine machtpolitische Frage, um eine Partei wieder zurückzuholen in Regierungsverantwortung, sondern darum, dass wir gemeinsam das Bestmögliche für diese Stadt herausholen. Es geht um Stabilität und Verlässlichkeit in einer Stadtregierung, die die moderne, soziale und ökologische Stadt im Blick hat. Dafür stehe ich als Person, mit meinem Werdegang und meinen Themen.

Wo zeigen Sie klare Kante?

Der CDU-Kandidat versucht, jedem alles zu versprechen. Aber es geht um persönliche Überzeugungen und nicht darum, dass man in der Stichwahl auf einmal seine soziale oder ökologische Ader gefunden hat. Der CDU-Kandidat ist kein Underdog. Er ist seit über zwanzig Jahren in wichtigen Ämtern in der Stadt und in der Landesregierung. Er hätte seine Positionen jederzeit durchsetzen können. Ich würde mir wünschen, dass er sich stark dafür macht, dass wir vom Land Unterstützung für den Neubau der Städtischen Bühnen bekommen. Da habe ich bisher noch gar nichts gesehen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir über den Finanzausgleich mehr Geld vom Land sehen, um Investitionen zu stemmen. Dafür könnte er sich starkmachen. Man kann auch nicht wie er vor drei Jahren den Radentscheid mitbeschließen und jetzt dagegen sein. Es geht nicht darum, ein Fähnchen im Wind zu sein, sondern darum, verlässlich diese Stadt zu regieren.

Wie wollen Sie die Wähler der ausgeschiedenen Kandidaten überzeugen?

Das sind Menschen, die aus Überzeugung Kandidaten und Parteien wählen, weil es ihnen um Inhalte geht – um ökologische oder soziale Fragen. Die überzeugt man mit Themen. Es geht um Haltung und nicht um Taktik. Die Wählerinnen und Wähler, die die Grünen gewählt haben, wollen, dass sich unsere Stadt nachhaltig und ökologisch entwickelt, dass sie sozial, weltoffen und international bleibt. Ich will die Einhausung der A 661 und nicht den zehnspurigen Ausbau der A 5. Ich will nicht für mehrere hundert Millionen Euro den Mainkai untertunneln, sondern das Geld lieber in unsere Schulen investieren. Ich will, dass wir unsere Gebäude modernisieren und die Klimaziele erreichen, dass die Mieten aber am Ende auch bezahlbar sind. Wir müssen an vielen Stellen vorankommen und Entscheidungen treffen. Ich bin jemand, der das sehr gerne macht, dafür sind wir gewählt.

Die Verkehrspolitik ist besonders umstritten. Wo stehen Sie?

Wir brauchen ein vernünftiges Miteinander. Ich bin für eine Verkehrspolitik, die alle Mobilitätsteilnehmer berücksichtigt. Der Nahverkehr muss schneller ausgebaut werden. Radwege und Fußwege müssen gut nutzbar sein. Aber andererseits sollte man auch niemanden verteufeln, wenn er mal mit dem Auto in die Innenstadt fährt.

Der Streit kulminiert in der Diskussion über die Verkehrsberuhigung des Oeder Wegs. Hat die Stadt übertrieben?

Das ist ein Verkehrsversuch. Wenn wir feststellen, dass er nicht funktioniert, müssen wir auch so mutig sein, das zu korrigieren.

Sind Sie der Kandidat, der alles zubetonieren will?

Der Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Frage in unserer Stadt. Ich stehe für eine ausgewogene Stadtplanung. Wir brauchen neuen Wohnraum, der muss aber nachhaltig und bezahlbar sein. Das ist mir das Wichtigste: Unsere Stadt muss für alle bezahlbar sein. Wir brauchen auch Möglichkeiten für unsere Unternehmen, um sich zu entwickeln. Nur mit einer starken Wirtschaft schaffen wir die Grundlagen für eine soziale Stadt, in der auch alle einen Zugang zu Bildung haben. Dafür stehe ich mit meiner Lebenserfahrung.

Der „Bahnbabo“ hat auch Menschen erreicht, die sonst nicht zur Wahl gehen. Wie wollen Sie das schaffen?

Es ist eine Frage, wie man auf Menschen zugeht. Ich werde mich bei ihm melden und bin auf seine Tipps gespannt.