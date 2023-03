Mike Josef (SPD), der für das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters kandidiert, will im Falle seiner Wahl am 26. März die Zusammenlegung verschiedener Rathaus-Behörden zu einer großen Organisation namens Hauptamt und Stadtmarketing rückgängig machen. Dessen Schaffung 2017 durch den damaligen SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann habe Korruption begünstigt, sagte Josef im Gespräch mit der F.A.Z.

Gegen Tarkan Akman, bis vor wenigen Tagen Leiter des Hauptamtes, ist von der Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen Vorteilsannahme erhoben worden. Ihm wird vorgeworfen, seiner Schwester Stellen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) vermittelt und im Gegenzug angeboten zu haben, deren Interessen im Amt wohlwollend zu berücksichtigen.

Das Hauptamt sei eine „Marketing-Maschine“ Feldmanns gewesen, sagte Josef. Politik und Verwaltung müssten wieder streng getrennt sein, indem jede Verbindung zwischen dem Büro des Oberbürgermeisters und den Ämtern gelöst, Positionen ausgeschrieben und nach Qualifikation vergeben würden. Feldmann hatte 2017 das bis dahin eigenständige Presse- und Informationsamt mit dem Referat für internationale Angelegenheiten, dem Bürgerbüro und dem Protokoll zu einem vergrößerten Hauptamt zusammengefügt. Später kam noch das Citymarketing hinzu.

„Ich werde das aufklären und zerschlagen“

Für die Leitung hatte Feldmann von Anfang an seinen damaligen Referenten Akman vorgesehen, der es nach einer von den Fraktionen erzwungenen Ausschreibung auch wurde. Josef sagte jetzt, die Stadt benötige wieder ein eigenständiges Presseamt und ein selbständiges Protokoll, das Citymarketing solle zum ­Wirtschaftsdezernat, das Referat für Internationales zum Dezernat für EU-Angelegenheiten wechseln.

Er unterstütze es, dass Kämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) Transparenz-Richtlinien erarbeite. Der SPD-Politiker berichtete, er habe erst vor einigen Tagen erfahren, dass gegen Akman ermittelt werde. Noch in der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag vor dem ersten Wahlgang für die Oberbürgermeister-Wahl habe er nichts davon gewusst, sagte Josef, der außerdem ankündigte, im Falle seiner Wahl Sportdezernent bleiben und die Zuständigkeit für die Verwaltungsstelle für den Frankfurter Westen ins Oberbürgermeister-Büro holen zu wollen.

„Ich wünsche mir eine klare Aufklärung“, sagte Josef. Auf die Frage, ob mit dem Fall Akman, dem Vorteilsannahme vorgeworfen wird, nun alle Fakten zu den Verbindungen der SPD zur Arbeiterwohlfahrt auf dem Tisch lägen, sagte Josef: „Das weiß ich nicht.“ Er werde die Staatsanwaltschaft unterstützen.

Vorwürfe aus der Frankfurter SPD wie auch von Günter Rudolph, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag, die Informationspolitik der Staatsanwaltschaft sei wegen der Nähe zur Oberbürgermeister-Wahl fragwürdig und biete der CDU die Gelegenheit zu einer „Schmutzkampagne“, mache er sich nicht zu eigen. Das sei „nicht das Niveau, auf dem wir uns begegnen“. Es gelte vielmehr: „Wo es Fehlverhalten gab, werden wir die Reißleine ziehen. Ich werde das aufklären und zerschlagen.“ So habe er erreicht, dass diejenigen, die im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt gesessen hätten, nicht mehr auf die Liste der SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl 2021 gekommen seien.

CDU fordert Aufklärung der Verflechtungen zwischen SPD und AWO

Die CDU nennt die Anklage gegen den Hauptamtsleiter einen Beleg für „Verflechtungen zwischen der Frankfurter SPD und der AWO“, die in den vergangenen zehn Jahren immer größer geworden seien und Einzug in den Römer gehalten hätten. Nach Feldmann habe jetzt mit Akman der „nächste Spitzenmann aus der SPD“ das Rathaus verlassen müssen. Der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Yannick Schwander sieht die SPD-Spitze in der Verantwortung, die Vorgänge aufzuklären, statt jene anzugreifen, die zu Recht Aufklärung verlangten. Bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters am 26. März treten Josef und der CDU-Kandidat Uwe Becker gegeneinander an.

Im Juli 2022 sind die Privat- und Büroräume Akmans durchsucht worden, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. CDU-Vize Schwander wundert sich, dass davon niemand etwas mitbekommen haben will: „Eine Razzia im Römer ist eine Schande für unsere Stadt.“ Über die Durchsuchung und die Ermittlungen im Sommer ist das Personal- und Organisationsamt nicht informiert worden, obwohl dies die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Frankfurt vorsieht.

Weder Akman noch Oberbürgermeister Feldmann als sein Vorgesetzter hätten die Vorgänge weitergemeldet, bestätigte ein Sprecher Bergerhoffs. Der Personaldezernent hatte am Montag im Controlling-Ausschuss gesagt, er sei erst Ende Februar von der Staatsanwaltschaft informiert worden. Daraufhin habe man den Aufhebungsvertrag mit dem Hauptamtsleiter geschlossen.