Zwei Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl ist am Sonntagabend Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Frankfurt gekommen, um neben dem hessischen Grünen-Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im Palais Frankfurt in der Innenstadt die Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann im Wahlkampf zu unterstützen. Doch Habecks Besuch war mehr als ein routinemäßiges Rückenstärken für die Kandidatin in Deutschlands fünftgrößter Stadt. Habeck kennt und schätzt Rottmann als „politisch konsequente, starke Frau“, wie er später eingestand.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Grünen seien zwar einst aus der Krise heraus gegründet worden, sie seien jedoch längst keine Partei mehr, die sich von Krise zu Krise hangeln wolle. Stattdessen gehe es darum, Verantwortung zu übernehmen. Gerade mit Blick auf das vergangene Jahr, in dem laut Habeck „so viele schwierige und nicht in Wahlprogrammen verhandelte Entscheidungen getroffen werden mussten“, sei er stolz darauf, wie sich die Grünen bewährt hätten: „Es ist ein Erwachsenwerden, ein Wirklichkeit-gestalten-wollen“, das die Grünen inzwischen ausmache und es gebe eine Frau, „die dafür steht, wie keine andere, und das ist Manuela Rottmann“.

Habeck ließ es sich nicht nehmen auf Anekdoten hinzuweisen, die ihn mit der promovierten Juristin, Bundestagsabgeordneten und früheren Frankfurter Stadträtin, die bereits mit 19 Jahren engagiertes Mitglied der Grünen wurde, verbindet. Er erinnerte an Zeiten, als es einen parteiinternen Thinktank gab mit dem Arbeitstitel „Realismus und Substanz“. Rottmann habe dort die großen Reden geschwungen.

Habeck wollte Rottmann einst anwerben

„Was kann man mehr wollen für Frankfurt, als eine Politikerin mit dieser Zielsetzung“, sagte Habeck, der gestand, dass er 2012, als er Umweltminister in Schleswig-Holstein wurde, Rottmann als Staatssekretärin habe anwerben wollen. „Ich hätte gerne eine so konsequente, starke Frau an meiner Seite gehabt.“ Doch Rottmann habe mit Hinweis auf ihre familiäre Situation, ihr Sohn war damals noch klein, abgelehnt, da sie sich nicht zu hundert Prozent einbringen könne. Allein eine solche Selbsteinschätzung spreche für eine „große Qualität“, sagte Habeck.

Und Rottmann suche immer das Gespräch mit allen, gehe auch dorthin, wo es harte politische Arbeit sei, andere zu überzeugen. Wer Frankfurt als eine Stadt verstehe, in der über alle Grenzen hinweg miteinander gesprochen werden solle, der sich Frankfurt als großen Stammtisch wünsche, „für den ist sie die Richtige.“

Zuvor hatte Habeck an die Ereignisse in Hanau vor drei Jahren erinnert. Damals sei schnell die Rede davon gewesen, dass die Morde ein „Angriff auf uns alle gewesen sind“. Der Grünen-Minister riet jedoch zum stärkeren Differenzieren. Denn es sei durchaus ein gezielter Angriff aus Hass auf eine Gruppe von Menschen gewesen, die man aus der Gesellschaft habe ausgrenzen wollen.

„Kraft der Solidarität“

Erst wenn man diese Angriffe als solche wahrnehme, „kann man die Kraft der Solidarität“ dagegensetzen. Auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine könne man nicht einfach Frieden fordern, ohne zu differenzieren, was damit gemeint sei. Für ihn bedeute Frieden für die Ukraine, dort frei und selbstbestimmt leben zu können.

Zum Auftakt des Abends hatte sich der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an die rund 500 Zuschauer gewandt, die sich Rottmann, aber auch die beiden Spitzenpolitiker der Grünen in Bund und Land, einmal genauer ansehen wollten. Al-Wazir bezeichnete sich als „Vorgruppe für die wunderbare Manuela Rottmann.“ Mit ihr könne Frankfurt in zwei Wochen oder in der Stichwahl am 26. März ein Stadtoberhaupt bekommen, das „Verantwortung übernimmt.“ Zuletzt sei es „etwas kompliziert“ gewesen, vertrauensvoll und verlässlich mit Frankfurt zusammenzuarbeiten.

Frankfurt vor „unglaublichen Aufgaben“

Dabei stehe Frankfurt, wie andere Großstädte auch, vor „unglaublichen Aufgaben“. Die Tatsache, dass auch Frankfurt klimaneutral werden müsse, werde die Art, „wie wir wohnen, wie wir produzieren und wie wir uns bewegen, in kurzer Zeit komplett verändern“, sagte Al-Wazir. Mit Rottmann hätte man einen Garanten an der Spitze der Stadt, der nicht nur sonntags darüber rede, sondern montags bis freitags daran arbeite und danach handele.

Zu den Herausforderungen gehört Al-Wazir zufolge auch die Frage, was die Stadt beispielsweise mit den Kraftwerken mache, die mit fossilen Energien betrieben würden. Gebe es auch für diese eine Perspektive, klimaneutral zu werden? Rottmann würde eine Antwort auf diese Frage gewiss zu ihrer Aufgabe machen, sagte Al-Wazir. Vor allem „fällt sie nicht um, wenn sie Gegenwind spürt.“ Er kenne Rottmann seit 30 Jahren und lobte die Kandidatin: „Ich kenne keine hartnäckigere Person.“

Mehr zum Thema 1/

Und Rottmann selbst? Sie berichtete, wie überrascht sie sei, dass ihr zentrales Wahlkampfthema, Frankfurt bis 2035 tatsächlich klimaneutral zu gestalten, so wenig Diskussionen mit den anderen Kandidaten provoziere: „Ich dachte, wir streiten darum, wie man das Ziel erreicht.“ Sie habe darauf gewartet, doch da kämen keine Vorschläge, keine Konzepte. „Ich knie mich seit 30 Jahren in das Thema, wie man die Umsetzung erreicht und was es für Hindernisse gibt“, sagte Rottmann und kündigte an: Sie wolle „endlich bezahlbaren Wohnraum schaffen, dafür sorgen, dass Frankfurt sauberer und sicherer wird.

Zudem könne sie sich sogar für das „stinklangweilige Thema“ begeistern, die städtische Verwaltung zu modernisieren, um Hindernisse für politische Entscheidungen aus dem Weg zu räumen: „Denn das ist der Schlüssel.“