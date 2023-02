Alles eine Frage der Taktik. Weil der Anblick von Streifenwagen und Blaulicht die Dealer in die Flucht treibt, hat Peter Wirth einen Tipp parat. „50 Polizisten in der Straßenbahn, und ich mache an der Niddastraße alle Türen auf.“ Dann haben Kriminelle keine Chance, abzuhauen, und künftig sorgt schon der Anblick der Tram für eine Verunsicherung der Szene, die Wirth im Fahrerstand täglich mit eigenen Augen sieht. Wer den „Bahnbabo“ fragt, bekommt eine Babo-Antwort.

Auch wenn die Polizei der Taktik-Empfehlung nicht eins zu eins folgen sollte – die Diskussion der Oberbürgermeisterkandidaten über das Bahnhofsviertel bleibt am Mittwochabend oft nah an der Praxis. Das liegt am Ort, dem Club „Orange Peel“ an der Kaiserstraße direkt im Quartier. Und am Pu­blikum, das zum größten Teil entweder im Bahnhofsviertel wohnt oder dort ein Geschäft betreibt, wie die Nachfrage des Moderators, F.A.Z.-Redakteur Falk Heunemann, ergibt.

Gleich sieben Bewerber hat die Initiative „Auf ins Viertel!“ des Gewerbevereins Bahnhofsviertel auf das Podium geladen. Dort sollen sie schildern, wie sie sich das Viertel in zehn Jahren vorstellen.

Ein Wohnquartier mit Außengastronomie und Anziehungspunkt für die Kreativwirtschaft, sauberer und sicherer als heute: Von den Vorstellungen Manuela Rottmanns (Die Grünen) liegen die anderen Kandidaten nicht weit entfernt. Einen stärkeren Dialog mit der Politik im Römer und eine Atmosphäre wie früher in der Bahnhofsviertelnacht wünscht sich Uwe Becker (CDU). „Kunst, Kultur und Gas­tronomie muss man hier nicht neu erfinden“, sagt die unabhängige Kandidatin Maja Wolff, die auch ein neues Mobilitätskonzept für nötig hält.

„Man kann die Dinge so interpretieren, dass sie passen“

Die „potthässlichen Plätze“ will Yanki Pürsün (FDP) bis dahin umgestaltet sehen, und Mike Josef (SPD) hofft, dass der Bahnhofsvorplatz fertig umgebaut ist. Das Bahnhofsviertel solle wieder der „Place to be“ sein, also ein gefragter Ort. Die multikulturelle Vielfalt bewahren wie Linken-Kandidatin Daniela Mehler-Würzbach möchte auch „Bahnbabo“ Wirth, er wäre schon zufrieden, „wenn keine Menschen mehr auf der Straße liegen“.

Aber je schöner die Atmosphäre, desto größer das Interesse von Investoren. Ein Patentrezept, wie die Gentrifizierung nicht der zu zahlende Preis für die Aufwertung des Bahnhofsviertels wird, hat keiner der Kandidaten. „Die Voraussetzungen für die Milieuschutzsatzung waren nicht gegeben“, sagt Josef mit der Erfahrung des Planungsdezernenten. „Wir müssen die Wohnstrukturen zusammen mit den Eigentümern sichern“, sagt Becker. Rottmann bedauert, dass voriges Jahr das Stadtumbauprojekt des Bundes ausgelaufen ist. „Die Chance auf Zuschüsse hat den Dialog mit den Eigentümern in Gang gehalten.“

Ein wichtiges Thema ist die Drogenpolitik. Um die Abhängigen nach dem Züricher Modell in die Hilfseinrichtungen zu bringen, müsste der Handel mit Kleinstmengen toleriert werden, was hier das Gesetz nicht zulässt. Josef erinnert daran, dass Andreas von Schoeler (SPD) und Petra Roth (CDU) als Oberbürgermeister in den Neunzigerjahren auch Wege eingeschlagen hätten, die nicht legal gewesen seien.

Dem pflichtet Becker bei: „Man kann die Dinge so interpretieren, dass sie passen.“ Da Frankfurt, anders als die Schweiz, Drogenkranke auch nicht in ihre Heimatstädte zurückschicken kann, sieht Pürsün das Land gefordert. 56 Prozent der Abhängigen kämen nicht aus Frankfurt, und die Region werde nicht helfen. Mehler-Würzbach ist aber auch aus Prinzip dagegen, Menschen gegen ihren Willen woanders hinzubringen. Rottmann spricht nach eigenen Worten eine schmerzhafte Wahrheit aus: „Der Frankfurter Weg bestand immer aus Hilfe und Repression.“

Das Publikum bleibt skeptisch. „Die Aufwertung des Bahnhofsviertels muss weitergehen, aber das haben bisher immer die Leute aus dem Viertel gemacht“, sagt der Gastronom James Ardinast. „Die Umsetzung des Masterplans 2030 hingegen hört am Willy-Brandt-Platz auf.“

Dass die Selbsthilfe nicht immer einfach ist, hat die Hotelmanagerin Rahwa Bumba gelernt. „Wir haben versucht, das Viertel mit Musik zu beleben, aber dann kam das Ordnungsamt.“ Nazim Alemdar, Inhaber des Yok-Yok-Kiosks und Vorsitzender des Gewerbevereins, schlägt ein Expertengremium vor, das der Politik sage, was sie machen müsse.