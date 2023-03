Die Kleinstadt Linden in der Nähe von Gießen bekommt einen neuen Bürgermeister. Unklar ist aber noch sein Name. Nach dem ersten Wahlgang vereinigt Fabian Wedemann die meisten Stimmen auf sich. Er tritt in der Stichwahl gegen Dennis Dern an, der für die Grünen kandidiert. Wedemann ist CDU-Mitglied, bewirbt sich aber als unabhängiger Einzelbewerber. Ausgeschieden sind dagegen Lale Shahin und Sandra Herrmann, die sich ebenfalls als von einer Partei unabhängige Kanidatinnen präsentiert hatten.



Linden war im vergangenen Herbst überregional in die Schlagzeilen geraten, weil die Stadtverordneten geschlossen dem Bürgermeister Jörg König (CDU) das Vertrauen entzogen hatten. Anfang Dezember leiteten sie ebenfalls einmütig das Abwahlverfahren ein. König beugte sich dem Votum, obwohl für seine Abwahl durch die Wähler rund 3000 Ja-Stimmen nötig gewesen wären - ein nach Bekunden von Betreibern des Abwahlverfahrens „knackiges Quorum“.



Wedemann kam im ersten Wahlgang auf 46,9 Prozent der Stimmen, Dern auf 24,85. Auf Sahin entfielen 21,1 Prozent und auf Herrmann 7,1.



Wedemann ist 32 Jahre alt, verheiratet und seit zwei Jahren Stadtverordnetenvorsteher. Sein Geld verdient er als Leiter des Firmenkundenzentrums der Sparkasse Gießen. Er ist Lindener. Gleiches gilt für den 44 Jahre alten Dern. Das ehrenamtliche Magistratsmitglied ist verheiratet und hat drei Lindener. Von Beruf ist er Manager in der Medienabteilung eines Großkonzerns.