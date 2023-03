In Weilrod und Geisenheim stehen die Sieger schon vor Schließung der Wahllokale um 18 Uhr praktisch fest: In beiden Gemeinden steht jeweils nur ein Name auf dem Wahlzettel, der des Amtsinhabers. In Weilrod im Hochtaunuskreis handelt es sich um Götz Esser. Der Unabhängige wird von der Freien Wählergemeinschaft Weilrod unterstützt. In Geisenheim im Rheingau-Taunus-Kreis hofft Christian Aßmann auf seine Wiederwahl, der Parteilose hatte in der Stichwahl vor sechs Jahren den CDU-Kandidaten deutlich besiegt. In beiden Orten haben die Wähler dennoch eine Wahl: Sie können die Kandidaten auch ablehnen und mit „Nein“ auf dem Wahlzettel stimmen. Dass eine Mehrheit der Wahlteilnehmer so abstimmt, ist aber wenig wahrscheinlich.