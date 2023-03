Die ersten Frankfurter haben bereits gewählt +++ Mehr als 500.000 Wahlberechtigte entscheiden bis 18 Uhr unter 20 Kandidaten +++ Bahnbabo dankt für „gute Vibes“ +++ In Mainz steht die Stichwahl an +++ Die Ereignisse und Ergebnisse des Wahltags im Liveblog:

Wahltag in Rhein-Main: In Frankfurt geht es in den ersten Wahlgang bei der Suche nach einem neuen Oberbürgermeister, nachdem Peter Feldmann im November von den Frankfurtern abgewählt worden war. Bleiben alle 20 Bewerber unter 50 Prozent, ist für den 26. März eine Stichwahl anberaumt zwischen den beiden Bestplatzierten.

In Mainz entscheiden die Wähler derweil in einer Stichwahl zwischen dem parteilosen Kandidaten Nino Haase und Christian Viering (Die Grünen) über den Nachfolger von Michael Ebling (SPD), der im Herbst zum rheinland-pfälzischen Innenminister ernannt wurde und sein Amt aufgab.

Die Wahllokale in Frankfurt und Mainz sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Stand der Auszählung wird am Abend nach 18 Uhr in diesem Blog ständig aktualisiert, sobald die ersten Wahllokale Ergebnisse ans Wahlamt melden.