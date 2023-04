In einem spannenden Finale ist das Rennen um die Nachfolge des scheidenden Oberbürgermeisters Jochen Partsch von den Grünen mit einem Sieg des Sozialdemokraten Hanno Benz zu Ende gegangen. Der Sohn des langjährigen Darmstädter Oberbürgermeisters Peter Benz (SPD) hat es geschafft, 54,7 Prozent der Wählerstimmen auf sich zu vereinigen. Obwohl Gegenkandidat Michael Kolmer (Die Grünen) von den Koalitionären CDU und Volt unterstützt wurde, gelang es dem Protegé Partschs nicht, an dessen Erfolge anzuschließen. Er erreichte am Ende 45,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 39 Prozent.

Schon das Ergebnis des ersten Wahlgangs dieser Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt hatte gezeigt, dass sich die politischen Verhältnisse im Vergleich zur Wahl 2017 grundlegend verändert haben. Damals konnte der amtierende Oberbürgermeister Partsch schon in der ersten Runde mehr als 50 Prozent der Stimmen gewinnen und sich eine zweite Amtszeit sichern. Diesmal erreichte sein Nachfolger als OB-Kandidat der Grünen im ersten Wahlgang lediglich 23,7 Prozent, wenngleich er damit von den zehn Kandidaten immer noch den besten Wert erreicht hatte. (jor.)