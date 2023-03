Wem es bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag vor allem darauf ankommt, dass Frankfurt endlich eine Multifunktionshalle bekommt, in der dann zum Beispiel Musiker auftreten, für die man gegenwärtig zur Lanxess-Arena nach Köln oder zur SAP-Arena nach Mannheim fahren muss, der hat die freie Wahl. Sowohl Uwe Becker (CDU) als auch Mike (Josef) sind für den Bau einer solchen Arena. Generell wird der Sport in Frankfurt, wenn man den Ankündigungen der beiden Finalisten Glauben schenkt, nach der Amtseinführung des Wahlsiegers regelrecht aufblühen. Josef will die Zuständigkeit dafür behalten und an alles vom Breiten- bis zum Spitzensport denken. Und Becker hob bei einer Podiumsdiskussion von Eintracht Frankfurt am Mittwochabend hervor, der Sport sei doch das Verbindende in der Gesellschaft.

Das ließe sich nun fortsetzen. Auch das, was die beiden Moderatoren des Abends, F.A.Z.-Herausgeber Carsten Knop und die stellvertretende Ressortleiterin Marie Lisa Kehler, Becker und Josef zum Bahnhofsviertel entlockten, glich sich weitgehend. Dennoch fanden sich Unterschiede, und der größte betrifft die Umgestaltung des Oeder Wegs. Seit einigen Monaten ist das Befahren der belebten Straße im Nordend mit dem Auto durch Einfahrtsperren erschwert worden, Parkplätze sind entfallen, die Autos fahren jetzt durch andere Straßen, was zu erheblicher Verärgerung im Viertel geführt hat; andere wiederum finden den Verkehrsversuch zugunsten des Radverkehrs gut, auch die auf den einstigen Parkplätzen angebrachten Möbel.

Becker will Oeder Weg wieder für Autos öffnen

Die Polarisierung ist dermaßen groß, dass links und rechts des Oeder Wegs, ein traditionell den Grünen zugetaner Wahlbezirk, im ersten Wahlgang Becker die meisten Stimmen erhielt, der sich im Wahlkampf gegen die, wie er meinte, „blinde Autofeindlichkeit“ des Viererbündnisses aus Grünen, SPD, FDP und Volt ausgesprochen hatte.

Am Mittwochabend legte Becker nun nach und kündigte im Falle eines Wahlsiegs den sofortigen Abbau der Einfahrtsperren an. Josef hingegen sagte wie schon bei vorherigen Podiumsdiskussionen: „Wir schauen uns den Versuch an, wenn nötig, korrigieren wir das – aber nicht nach einigen Monaten.“

Für mehr Fahrradwege sprachen sich dann schon wieder beide Kandidaten aus, wobei Becker ergänzend hervorhob, es könne nicht gleichzeitig darum gehen, Autos aus der Stadt herauszuhalten, es gehe vielmehr um „Mobilität für alle“. Josef wiederum verwies auf eine Statistik, wonach der Autoverkehr in Frankfurt um 20 Prozent zurückgegangen sei.

Einig bei Schulen und Wohnungsbau

Einig waren sich die Kandidaten dann wiederum in der Frage, dass mehr für die Schulen getan werden muss, und zwar sowohl in Sachen Sanierung wie, angesichts der wachsenden Stadt, Neubau. „Ja, ich weiß, wir müssen schneller werden“, gestand Planungsdezernent Josef zu, „wir könnten schon seit Jahren das Gymnasium Nord haben“, sagte Becker, musste sich jedoch daran erinnern lassen, dass er bis 2021 selbst als Kämmerer dem Magistrat angehört hatte.

Ähnlich verlief es beim Wohnungsbau, auch dies ein Dauerthema jeder Stadtregierung, egal welcher Farbe. Becker kritisierte, vom neuen Stadtteil entlang der Autobahn 5 hätten die Bürger des benachbarten Steinbachs erst aus der Zeitung erfahren, Josef berichtete, inzwischen habe er darüber längst mit den Steinbachern, den Eschbornern und Oberurselern geredet, man habe mit der Entscheidung für einen Bau ausschließlich östlich der Autobahn (also weiter weg von Steinbach als zunächst geplant) einen Kompromiss gefunden.

Viele Wähler noch unentschieden

Kurzer Schlagabtausch beim Bahnhofsviertel, es entgleite der Stadtregierung, sagte Becker, es könne ja auch nicht sein, dass sich erst in Karlsruhe das nächste Hilfsangebot für Rauschgiftsüchtige finde und Frankfurt mithin Anlaufpunkt für ganz Süddeutschland sei, hob Josef hervor, aber die Vorschläge für eine Verbesserung der betrüblichen Lage dort lagen schon wieder nicht so weit entfernt voneinander: Mehr Polizei sei notwendig, sagten zum Beispiel beide Kandidaten, und auch die Schaffung einer Waffenverbotszone wurde von Becker als auch Josef befürwortet, die ganze Stadtregierung wolle eine solche, ergänzte der SPD-Kandidat. Becker sprach sich überdies ohne jede Einschränkung für mehr Videokameras zur Überwachung aus, Josef lediglich für Videoüberwachung „an neuralgischen Punkten“.

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG, hatte zu Beginn von zwei „Top-Kandidaten“ gesprochen; er rief dazu auf, an der Wahl teilzunehmen, die Eintracht wolle mit der Diskussion einen Beitrag zum demokratischen Diskurs leisten. Beim Blick auf die Themen, die die Besucher des Abends zuvor in einer Abstimmung als wichtig bezeichnet hatten, freute er sich darüber, wie weit hinten die Zuwanderung rangierte – „eine Errungenschaft der Stadt“.

Dass Diskussionen – Becker und Josef trafen etwa zum 30. Mal aufeinander – sinnvoll sind, zeigte sich daran, wie viele vor der Veranstaltung angaben, noch unentschieden zu sein (siehe Grafik). Zu den Fragen, die das Publikum beantworten musste, zählte auch die, ob ein Oberbürgermeister im Falle eines Titelgewinns der Eintracht bei einem Autokorso mitfahren sollte. Die Abstimmung verlief uneinheitlich, wiederum einheitlich verkündeten aber Becker wie Josef, dass sie dies keinesfalls vorhätten.

Und auch bei der Frage, wer bei einer Siegesfeier auf dem Römerbalkon stehen dürfte, gaben beide zu Protokoll, sie würden sich auf jeden Fall zurückhalten. Als offene Frage bleibt damit neben der, wer von den beiden nun am Sonntag die Wahl gewinnt, nur noch die, welchen Titel die Eintracht als Nächstes nach Hause holt. Die Versprechungen der Politiker wollen schließlich rasch auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden.