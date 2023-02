So viele Bewerber wie noch nie treten zur Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt an. Der Wahlkompass bietet einen schnellen Blick über Personen und Themen. Das ist besonders nützlich bei vielen unabhängigen Bewerbern.

Wie viele Frankfurter am 5. März zur Wahl gehen werden, ist noch ungewiss. Dass ihnen nicht egal ist, wer im Römer an der Spitze der Verwaltung steht und die Stadt nach außen repräsentiert, haben sie beim Bürgerentscheid über die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gezeigt. Er war nicht nur im Ergebnis eindeutig, sondern die Beteiligung war mit fast 42 Prozent auch unerwartet hoch und lag nur wenig hinter derjenigen an der Kommunalwahl 2021.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Womöglich dauert das Interesse bei den Wahlberechtigten ja bis zur Oberbürgermeisterwahl an. Aufseiten der Kandidaten hat es schon jetzt für einen Rekord gesorgt. Noch nie haben seit Einführung der Direktwahl so viele Namen auf dem Stimmzettel gestanden. Genauso vielfältig wie das Personal sind die Positionen. Eine Orientierung bietet der Wahlkompass für die Oberbürgermeisterwahl auf www.faz.net/wahlkompass, den die F.A.Z. gemeinsam mit dem Team von Voto und dem Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt erarbeitet hat. Er ähnelt dem von der Bundeszentrale für Politische Bildung seit vielen Jahren bundesweit angebotenen Wahl-O-Mat.

Hilfe für „Politikferne“

Die Onlinewahlhilfe greift in 32 Thesen allgemeine und konkrete Themen der Frankfurter Stadtpolitik auf, von der Verkehrswende über Recht und Sicherheit bis zur Einwanderung und zu sozialen Fragen. Die Thesen vereinfachen zwangsläufig komplizierte Sachverhalte. „Damit sollen vor allem Vielbeschäftigte und Politikferne für ein paar Minuten in die Themen ihrer Stadtdemokratie hineingezogen werden“, so der Politologe Christian Stecker und der wissenschaftliche Mitarbeiter Andreas Küpfer von der TU Darmstadt. Sie sprechen von einem „Crashkurs über das politische Angebot zur OB-Wahl“. Fast alle Bewerber haben sich am Wahlkompass beteiligt. Eine vollständige Übersicht über die 20 Oberbürgermeisterkandidaten findet sich auf hier.

Nach einer Analyse der Positionen kommen die Politikwissenschaftler zu dem Schluss, dass von einem Einheitsbrei keine Rede sein könne. Die Kandidaten unterschieden sich deutlich bei der Verkehrswende, der öffentlichen Sicherheit, der Klimapolitik und der Diversität. Fänden sich bei den Kandidaten der großen Parteien meist gewohnte Politikpakete, gebe es bei den parteilosen Bewerbern auch ungewöhnliche Kombinationen.

Da bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl 90 Prozent der Wähler einen Parteibewerber angekreuzt haben, blicken Stecker und Küpfer bei ausgewählten Themen wie der in Frankfurt besonders umstrittenen Verkehrspolitik zunächst auf deren Kandidaten. Die mit der Verkehrswende verbundenen Forderungen nach mehr Tempo 30 und mehr autofreien Zonen trennten Manuela Rottmann (Die Grünen), Mike Josef (SPD) und Daniela Meier-Würzbach (Die Linke) von Yanki Pürsün (FDP) und Andreas Lobenstein (AfD). Die Bedeutung von Wohnen und Mieten sei seit Beginn des Ukrainekriegs noch mehr gestiegen. Bis auf den AfD-Kandidaten seien sich die anderen Bewerber der Parteien einig, dass ein höheres Angebot an preisgebundenen Wohnungen helfen könne. Bei der Frage nach einer Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre fänden sich die aus der Bundespolitik bekannten Positionen. Die Bewerber der Ampelparteien sprächen sich dafür aus, Uwe Becker (CDU) lehne diesen Schritt ab.

Viele unabhängige Bewerber

Das Thema Sicherheit ist im Wahlkampf vor allem mit den Zuständen im Frankfurter Bahnhofsviertel verbunden. Hier sind sich die Parteikandidaten mit Ausnahme von Linken-Bewerberin Daniela Mehler-Würzbach in ihrer Forderung nach einer Waffenverbotszone einig.

Auffällig ist die große Zahl der unabhängigen Bewerber, unter denen „Bahnbabo“ Peter Wirth und die Kulturschaffende Maja Wolff zu den bekannteren Namen zählen. Hinzu kommen Vertreter von Kleinstparteien. Unabhängig von ihren Wahlaussichten vermuten die Politikwissenschaftler, dass die Kandidatur der Unabhängigen breitere Teile der Frankfurter Bürgerschaft für die Wahlen und bestimmte Themen interessieren könne. Die Parteien wiederum bündelten Positionen zu zahlreichen Einzelthemen in übersichtliche Pakete. Sie vereinfachten damit den politischen Raum, wenn etwa die Grünen Verkehrswende, Diversität und Klimapolitik zu einem Paket schnürten.

Eine genauere statistische Analyse zeige, dass sich der Wettbewerb bei den Parteibewerbern weitgehend auf einer Links-rechts-Dimension abspiele, so die Darmstädter Wissenschaftler. Die Positionen hingen teils stark zusammen, indem Befürworter der Verkehrswende für eine strengere Klimapolitik und skeptischer gegenüber der Polizei eingestellt seien und umgekehrt. Diese Vereinfachung biete Orientierung, könne aber auch ein Manko sein, falls jemand eine strengere Klimapolitik wolle und eine rigidere Sicherheitspolitik. Solche ungewöhnlichen Kombinationen fänden sich teils bei den parteilosen Bewerbern. Ohnehin aber empfiehlt es sich, sich bei den zahlreichen Veranstaltungen selbst ein Bild von den Bewerbern zu machen.