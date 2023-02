Die Podiumsdiskussion zur Frankfurter Oberbürgermeisterwahl im Gymnasium Riedberg ist für den „Bahnbabo“ ein Heimspiel. Keiner der Kandidaten spricht die jungen Wähler so geschickt an wie der Straßenbahnfahrer Peter Wirth.

Die Podiumsdiskussion ist vorbei, die anderen Kandidaten sind längst zur Tür hinaus, da steht der „Bahnbabo“ Peter Wirth noch immer vor der Bühne, umringt von Schülern. Er lässt sich mit ihnen fotografieren, scherzt, zeigt Spagat und seinen Bizeps. Den Schülern rät er, nicht zu viel vor dem Computer zu hängen: „Weniger Internet, mehr Training.“

In der Aula des Riedberg-Gymnasiums zeigt sich, wer hier der Babo ist. Die anderen Kandidaten schlagen sich wacker, aber den meisten Szenenapplaus, die meisten Lacher sowieso, erntet Peter Wirth, Straßenbahnfahrer aus Leidenschaft und unabhängiger Kandidat für das Oberbürgermeisteramt. Nach dem 5. März darf man gespannt auf die Analyse des Wahlverhaltens sein. Vor allem in der Gruppe der jungen Wähler hat Wirth nämlich sehr viele Fans.

Er weiß auch selbst, wofür sie ihn schätzen. Auf die Frage eines Schülers, was er für die Jugend in Frankfurt tun würde, antwortet er: „Man muss die Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Das fängt bei der Sprache an, und das geht vielen Erwachsenen nicht so leicht von der Hand.“ Dann erzählt er eine Anekdote. Neulich klopfte an der Galluswarte ein Vierzehnjähriger an die Scheibe der Fahrerkabine: „Ey, Bahnbabo!“ – „Brudi, was geht?“ – „Kannst du mir eine Chaya besorgen?“ – „Klar kann der Bahnbabo dir eine Chaya besorgen. Aber das wird dann deine Oma sein.“ Chaya, das muss man auf dem Podium, aber nicht im Saal übersetzen, bedeutet in der Jugendsprache so viel wie Mädchen.

In der Mitte auf Augenhöhe

Was Wirth damit sagen will? „Ich baue den ganzen Tag Brücken, zwischen den Generationen und den Kulturen. Und in der Mitte der Brücke, da treffen wir uns auf Augenhöhe.“ Dann wirbt er für mehr Angebote für Jugendliche, denn an Feiertagen, in den Ferien und an den Wochenenden seien die Jugendhäuser geschlossen. „Das ist nicht gut. Da sind die Kids auf der Straße, und dann passieren Dinge, die wir nicht wollen.“

Im Wahlkampf hat er sich bisher rar gemacht. Weil er im Schichtdienst arbeitet und häufig „auf der Bahn“ sitzt, wie er sagt, verpasst er die meisten Podiumsdiskussionen. Viele waren deshalb gespannt, wie er sich auf so einer Bühne schlagen würde. Er macht es erstaunlich gut. Allein seine Körpersprache: Wirth hat den meisten Spaß an der Sache, das breiteste Grinsen im Gesicht und verteilt auch mal einen Schulterklopfer an seine Sitznachbarn. Die enge Jeans und das Kurzarmhemd betonen seinen durchtrainierten Körper. Die Krawatte zeigt eine Straßenbahn. Er ist ein guter Typ, eine Marke. Als kurz die Mikrofontechnik versagt, ruft er „Ey, was geht?“ in den Saal und überbrückt popstarmäßig mit „Seid ihr alle da?“.

Aber auch inhaltlich hat er etwas zu sagen. Er antwortet geschickt und originell, ohne zu stocken. Man hört ihm gerne zu. Er sendet Ich-Botschaften, berichtet von seiner Perspektive auf die Stadt, und das ist die aus der Straßenbahn. Wenn er etwa durchs Bahnhofsviertel fährt, fällt sein Blick auf die Drogenkranken. „Ich bin jeden Tag da draußen. Ich kenne ganz viele von denen, und die sprechen mich an.“

Beim Thema Verkehrswende ist er in seinem Element. „Ich fahre die Straßenbahn seit 34 Jahren durch diese stabile Stadt, zusammen mit meiner Frau. Ich weiß, was geht in Sachen Nahverkehr in Frankfurt.“ Die Rodung der Bäume im Fechenheimer Wald findet er zwar falsch: „Ich liebe Bäume. Manchmal gehe ich in den Wald und umarme sie. Das sind für mich lebende Organismen.“ Aber an dem Autobahnanschluss sei juristisch nicht mehr zu rütteln gewesen. Er selbst verzichtet inzwischen auf ein eigenes Auto. „Ich gehe raus aus der Komfortzone und fahre kein verdammtes Auto mehr. Das ist mein Beitrag.“

Als er gefragt wird, wie er zu den Plänen für den Stadtteil im Nordwesten steht und dessen Wirkung auf den Wohnungsmarkt, gerät er nicht in Verlegenheit und tut gar nicht erst so, als kenne er sich mit den Details aus. Er könne da nicht viel zu sagen. „Aber Leute, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenig Platz zu haben“, sagt der Mann mit dem Schraubstock-Händedruck. Denn er wohne seit fast 20 Jahren mit seiner Frau in einer Einzimmerwohnung. Er befürchtet Verdrängung, will keine „Londoner Verhältnisse“, auch Erzieher sollen sich noch eine Wohnung in Frankfurt leisten können.

Es drängt sich ein Gedanke auf: Einen wie ihn, der so gut mit jungen Menschen jeder Herkunft kann, sollte man doch einbinden. Vielleicht als ehrenamtlichen Stadtrat? Am Ende verteilt eine Schülerin selbst gemalte Porträts an die Kandidaten. Jeder bedankt sich auf seine Weise. Wirth sagt: „Ehre an den, der das gemacht hat!“