Uwe Becker (CDU)



Auch der 53 Jahre alte Europa-Staatssekretär und Antisemitismus-Beauftragte der Landesregierung hat Erfahrung im Magistrat. Von 2006 an war er Stadtrat für Soziales, Jugend und Sport, dann Stadtkämmerer und bis zu seiner Abwahl nach der Kommunalwahl 2021 auch Bürgermeister. Sauberkeit und Sicherheit stehen bei Beckers Zielen ganz vorne, außerdem will er 100 Millionen Euro für einen „Schulbau-Booster“ bereitstellen. In der Verkehrspolitik setzt er auf das Miteinander aller Verkehrsmittel einschließlich des Autos. Statt durch ein neues Stadtviertel soll die Stadt in den Stadtteilen wachsen.