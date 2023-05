Nach dem Eklat um den Auftritt des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer bei der Migrationskonferenz an der Frankfurter Goethe-Universität hat die FDP der Organisatorin Susanne Schröter den Rücken gestärkt. Auf ihrer Mitgliederversammlung verabschiedeten die Liberalen einen Dringlichkeitsantrag, in dem sie die „Denunzierung aller eingeladenen Gäste durch selbst ernannte linke Sittenwächter mit Begriffen wie ,Rassisten‘ und ,Nazis‘“ verurteilen. Die FDP begrüße hingegen die Diskussion auf der Veranstaltung „Migration steuern, Pluralität fördern“. Außerdem äußert sich die Partei im Antrag „irritiert“ über die Aufforderung von Universitätspräsident Enrico Schleiff, Schröter solle sich für die Auswahl der Gäste entschuldigen. In der Erklärung des Präsidiums richtete sich die Forderung nach einer Entschuldigung allerdings an Palmer.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Der frühere Ordnungsdezernent Volker Stein sagte, Schröter leiste für die Meinungsfreiheit Bemerkenswertes. Er hatte den Antrag zusammen mit dem Stadtverordneten Uwe Schulz gestellt und sagte, das Verhalten seines Freundes Palmer wolle er nicht werten. Wer mit Nazi-Vorwürfen konfrontiert werde, verhalte sich vielleicht nicht immer so, wie ein Oberbürgermeister es müsste. Der Vergleich mit dem Judenstern sei natürlich „unterirdisch“ gewesen, sagte Rolf Würz, Mitglied im Ortsbeirat sieben. Das ändere nichts daran, dass der Antrag richtig sei.

FDP hebt die Bedeutung der Messe hervor

Die Mitgliederversammlung verabschiedete einen Leitantrag, mit dem die FDP die Verantwortung der Stadt für die Messe hervorhebt, den Messestandort stärken und mehr große Kongresse nach Frankfurt holen will. „Ohne Messe kein Wohlstand“, sagte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst. Auch hier kam das Thema Meinungsfreiheit zur Sprache. Die Anteilseigner Stadt und Land sollten die Finger von Eingriffen ins Messegeschehen lassen, sagte der frühere Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Hans-Joachim Otto.

Mehr zum Thema 1/

Er kritisierte den Versuch, das Konzert des wegen Antisemitismus kritisierten Musikers Roger Waters zu verhindern. „Das Urteil war abzusehen“, so Otto zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das den geplanten Auftritt mit Hinweis auf die Kunstfreiheit gestattet hat. „Die Kunst- und Meinungsfreiheit gilt auch für Menschen, deren Meinung wir nicht teilen.“ Waters sei ein „schlimmer Finger“, sagte Otto. Die FDP solle durchaus ihre Ablehnung deutlich machen, etwa bei einer De­monstration rund um das Konzert.

Oberbürgermeisterwahl spielte kaum eine Rolle

Als Gastredner hatten die Liberalen passend zum Messe-Antrag den Sprecher der Frankfurter Buchmesse, Torsten Casimir, eingeladen. Er sprach von „ungemütlichen Zeiten“ für diejenigen, die Diskurse veranstalteten. Es sei für viele offenbar schwierig, Meinungsvielfalt auszuhalten. Was die wirtschaftlichen Aussichten angeht, zeigte sich Casimir nach den Erfahrungen der Messen in Bologna, London und Leipzig, die wieder an Vor-Pandemiezeiten angeknüpft hätten, für die Frankfurter Buchmesse zuversichtlich. Die Beziehung zwischen Buchmesse und Stadt habe aber „ganz viel Luft nach oben“, etwa was die Sichtbarkeit angehe.

Die Oberbürgermeisterwahl, bei der die FDP mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Yanki Pürsün nach mehr als 20 Jahren wieder einen offiziellen Bewerber gestellt hatte, spielte in der Versammlung nur am Rand eine Rolle. Die Kandidatur habe die Partei vorangebracht, sagte Pürsün, der den Mitgliedern für ihren Einsatz dankte. Er sei auf Augenhöhe der anderen Kandidaten aufgetreten. „Sie sollte daher nicht die Ausnahme bleiben.“ Schatzmeister Frank Maiwald nannte nun die Kosten. Der Oberbürgermeisterwahlkampf habe mit 35.000 Euro ein Drittel der Ausgaben einer Kommunalwahl verursacht. Außerdem sei ein fünfstelliger Betrag an Spenden eingegangen.