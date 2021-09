Nach Ende der Ferien : Nur wenige Schüler in erster Schulwoche mit Corona infiziert

In der ersten Woche sind in Frankfurt nur wenige Schüler positiv getestet worden. Das Staatliche Schulamt hofft auf ein Schuljahr im Präsenzunterricht. Und dürfte damit nicht alleine stehen.

Am Ende der ersten Schulwoche mit mehrmaligen Selbsttests im Unterricht gibt es an den Frankfurter Schulen 55 durch PCR-Tests bestätigte Corona-Fälle von Schülern. „Das ist nicht viel“, sagte die Leiterin des Staatlichen Schulamts, Evelin Spyra, am Freitag angesichts einer anderen aktuellen Zahl, die sie zum Beginn des neuen Schuljahrs in der Landesbehörde in Frankfurt vorstellte: 103.000 Schüler besuchen die Schulen der Stadt, 1000 mehr als im vergangenen Jahr.

„Meine Hoffnung ist, dass wir ein ganzes Schuljahr im Präsenzunterricht verbringen können“, sagte Spyra weiter. Für den Fall, dass das wegen der Pandemie nicht möglich sein werde, stimme es sie zuversichtlich, „dass wir ganz viel dazugelernt haben“. Vor allem mit Blick auf Wechsel- und Distanzunterricht fügte die Amtsleiterin hinzu: „Ich habe den Eindruck, dass wir in Frankfurt sehr gut aufgestellt sind.“ Weiterhin sei denkbar, dass demnächst Schülergruppen zusammen mit den Eltern und begleitet vom Gesundheitsamt „Ausflüge“ ins Impfzentrum machen könnten.

Wie Spyra ausführte, gehen mehr als 68.000 Kinder und Jugendliche an die 147 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Dort stieg die Schülerzahl um fast 1860, während sie etwa an Berufsschulen zurückging. Der Zuwachs an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen macht laut der Behörde mehr als ein Viertel des gesamten Zuwachses in Hessen aus. Besonders stark stiegen die Zahlen dabei an den Frankfurter Gymnasien, während sie an Real- und Hauptschulen sanken. Den Rückgang der Zahl der Förderschüler um knapp 230 erklärte Spyra mit dem Ausbau der Inklusion.

Beim Übergang von Stufe vier zu Stufe fünf entschieden sich fast 240 Kinder mehr als im vorigen Jahr für den gymnasialen Bildungsgang, während der Andrang an den Integrierten Gesamtschulen zurückging. An Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen wurden daher zwölf zusätzliche Klassen aufgemacht. Das zeige, dass Frankfurt das Gymnasium Süd dringend brauche, sagte Spyras Stellvertreterin Carine Kleine-Jänsch – zumal eigentlich sogar Bedarf an zwei neuen Schulen dieser Schulform bestehe. Für das Gymnasium Süd beginne nun die konkrete Planung gemeinsam mit der Stadt.

Das Schulamt hoffe, dass die neue Schule, deren genauer Standort noch nicht feststehe, im nächsten Jahr öffnen könne. Obwohl 220 neue Lehrkräfte auf Planstellen gekommen sind, bleibt der Bedarf nach den Angaben hoch, besonders in Mathematik, Informatik und den Naturwissenschaften. Bei den sozialpädagogischen Fachkräften gab es einen Stellenzuwachs um insgesamt 16 auf jetzt 63,5 Stellen an den Grundschulen und 43 an den weiterführenden Schulen. Spyra nannte das hessische Programm zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung von Schülern durch diese Fachkräfte (UBUS) ein „Erfolgsmodell“. Die Sozialpädagogen böten zum Beispiel Auszeit-Räume an oder begleiteten Schüler, die zeitweise besondere Hilfe brauchten, in den Unterricht.