„NSU 2.0“-Prozess : Wer fragte die Daten von Basay-Yildiz ab?

Kurz vor dem ersten Drohschreiben des „NSU 2.0“ suchte im 1. Polizeirevier in Frankfurt jemand alles, was er in den Polizeisystemen zu der Anwältin finden konnte. Im Prozess ist die Polizistin geladen, die an dem Computer eingeloggt war. Doch sie schweigt.

Die Polizistin, an deren Computer die Daten der vom „NSU 2.0“ bedrohten Frankfurter Strafverteidigerin Seda Basay-Yildiz abgefragt wurden, hat am Donnerstag im Prozess gegen den angeklagten Alexander M. vor dem Landgericht die Aussage verweigert. Sie wolle an der Aufklärung mitwirken, sagte ihr Rechtsanwalt. Allerdings könne sie sich „im Hinblick auf die anderen Verfahren“ nicht äußern und werde zu den wesentlichen Inhalten deshalb nichts sagen. Die Polizistin ist im April dieses Jahres zusammen mit vier weiteren Beamten vom 1. Frankfurter Polizeirevier wegen mutmaßlich rechtsex­tremer Chats angeklagt worden. Ihr werden das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen und Besitz sowie Verbreitung pornographischer Schriften vorgeworfen.

Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen sie wegen der Datenabfrage. Nach Auskunft einer Sprecherin hat sich bisher kein hinreichender Tatverdacht ergeben. Es werde jedoch das Ende des Prozesses abgewartet. Wegen der Datenabfrage wird noch gegen einen zweiten Polizisten ermittelt, den das LKA zwischenzeitlich für den Verfasser der Drohschreiben hielt. Auch er ist im Chat-Verfahren angeklagt. Alle Beamten sind derzeit von ihren Dienstgeschäften befreit. Die entsprechenden Disziplinarverfahren ruhen. Sie werden nach Ende der Strafverfahren abgeschlossen.

Zeugin muss noch einmal kommen

Problematisch war bei der Befragung der Polizistin am Donnerstag außerdem, dass sie von ihrer Behörde keine Aussagegenehmigung bekommen hatte. Bemühungen, eine solche zu erhalten, hatte es offenbar nicht gegeben. Auch bei mehreren ihrer Kollegen, die im Prozess bereits vernommen worden sind, hatte es Diskussionen darüber gegeben, auf welche Bereiche sich die ihnen erteilten Aussagegenehmigungen erstrecken und welche Fragen sie überhaupt beantworten dürfen. Die Zeugin vom Donnerstag muss nun an einem anderen Verhandlungstag noch einmal kommen.

Allerdings hat die Polizistin im Ermittlungsverfahren schon um­fangreiche Angaben gemacht. Als sich herausstellte, dass die minutenlange und extrem umfassende Datenab­frage zu Basay-Yildiz in mehreren Polizeisystemen an ihrem Computer vorgenommen und kurze Zeit später das erste Drohfax verschickt wurde, waren ihre Wohnung und ihr Arbeitsplatz durchsucht worden. Sie sei „geschockt“ und „aufgelöst“ gewesen, habe bereitwillig alles gezeigt und gegrübelt, um sich zu erinnern, sagte vor Gericht der Ermittlungsbeamte, der sie befragt hatte. Er habe sie als überzeugend eingeschätzt. Nirgends seien weitere Hinweise gefunden worden, die für ihre Tatbeteiligung sprechen.

Excel-Tabelle für externe Anrufer bei Polizei

Die Polizistin habe gesagt, ihr Computer sei auch für die Kollegen nutzbar gewesen, das Passwort habe daneben auf einem Zettel gestanden, wie es auf der Dienststelle üblich sei. Die Datenabfrage könne sie sich nicht erklären. Sie könne nicht ausschließen, diese selbst gemacht zu haben, erinnere sich aber nicht daran. Auf dem Revier in der Frankfurter Innenstadt gehe es hektisch zu. Sie war der „Telefonposten“, bei dem sämtliche Anrufe eingehen. Die Polizistin erzählte auch von einer Excel-Tabelle, in die externe Anrufer eingetragen würden, die nach Daten fragten. In der Tabelle fanden sich auch detaillierte Einträge, darunter einige der Polizistin, aber keiner am 2. August 2018.

Die mutmaßlich rechtsextreme Chatgruppe war ein Zufallsfund. Die Ermittler entdeckten sie, als sie das Handy der Polizistin auswerteten.