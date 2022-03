„NSU 2.0“-Prozess : Der Angeklagte stimmt Böhmermann zu

Aktualisiert am

Es gibt nicht viel, was Alexander M., der Angeklagte im „NSU 2.0“-Prozess, und Jan Böhmermann gemeinsam haben. Hier der unter anderem wegen Amtsanmaßung, Beleidigung und Körperverletzung verurteilte, von Sozialhilfe lebende Einzelgänger, dort der ebenso smarte wie erfolgreiche Fernsehmoderator. Und auch weltanschaulich dürften M., der den Ermittlungen zufolge unter Pseudonymen wie „SS-Obersturmbannführer“ rechtsextreme Internetposts verfasste, und Böhmermann wenig teilen. In einem Punkt stimmen beide jedoch überein, wie sich am Montag beim Verfahren vor dem Frankfurter Landgericht zeigte.

„Es ist zutreffend, was der Zeuge sagt – genau so war’s gewesen“, gab der Angeklagte zu Protokoll, nachdem Böhmermann ausgesagt hatte. Das Gericht hatte den Moderator geladen, weil er wie viele andere Personen des öffentlichen Lebens Drohschreiben erhalten hatte, die in Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationsozialistischer Untergrund mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ist der 54 Jahre alte M. Urheber der Nachrichten und hat sich somit der Beleidigung, der versuchten Nötigung und Bedrohung schuldig gemacht. Begonnen hatte die Serie im Sommer 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz.

Drohungen gewohnt

Böhmermann legte dem Gericht an ihn gerichtete Mails vor, in denen er unter anderem als „Volksschädling“ bezeichnet und „zum Tode verurteilt“ wird. Formell, sprachlich und inhaltlich gleichen die Drohungen denen gegen andere Prominente: In Aufbau und Ausdruck imitieren sie Behördenbriefe, sie nehmen zum Teil auf aktuelle Ereignisse Bezug, reihen dann üble, oft rassistische Beleidigungen aneinander und enden mit Grußformeln wie „Heil Hitler“. Zur Verunsicherung der Adressaten trägt bei, dass die Schreiben regelmäßig persönliche, teils vertrauliche Daten über sie und ihre Angehörigen enthalten.

Auch in Mails an Böhmermann werden dessen Kinder erwähnt. Vor Gericht gab sich der Moderator allerdings gelassen. Zum einen sei er solche Drohungen gewohnt, sie gehörten gewissermaßen zum Beruf. „Das war nichts, was mich vom Hocker gerissen hat.“ Zum anderen seien die Mails an keine Adresse gegangen, die er persönlich verwende, und zudem stammten die Daten aus einer bekannten Quelle: Dem Leak des Hackers „0rbit“, der private Informationen von Politikern im Netz veröffentlicht hatte und aufgedeckt wurde.

Vermeintliche Wertschätzung für „dissoziale Typen“

Wie Rechtsextreme Daten über ihnen missliebige Personen in einer Art Crowdsourcing-Verfahren sammeln, hatten Böhmermann und sein Team von „Neo Magazin Royale“ am Beispiel des Netzwerks „Reconquista Germanica“ gezeigt und den satirischen Gegenentwurf „Reconquista Internet“ geliefert. Den Strategien der Rechtsextremen seien die Methoden der staatlichen Ermittler nicht gewachsen, sagte Böhmermann. Auch im „NSU 2.0“-Prozess stehe ein Einzelner vor Gericht. Das sei erfreulich, aber es wäre produktiver, sich mit den dahinter stehenden Strukturen zu beschäftigen.

Zu diesen Strukturen gehören die Online-Foren, in denen sich M. ausgetauscht hat. Wie Böhmermann sagte, können dort junge User und „dissoziale Typen“ vermeintliche Wertschätzung erringen, indem sie Informationen über politische Feinde einbrächten – von abfotografierten Klingelschildern bis hin zu gehackten Datensätzen. Die Organisatoren der Plattformen missbrauchten und verachteten die einfachen User, die somit „nicht nur Täter, sondern auch Opfer“ seien.

Als ein solches „Opfer“ versucht sich auch M. darzustellen, der Böhmermanns Worten deshalb emphatisch zustimmte. Dieser habe die Vorgänge in der Chatgruppe geschildert, „als ob er dabei gewesen wäre“. Er habe dort einen Umgang „unter aller Sau“ erlebt: Zum Beispiel sei ein Mitglied, mit dem er gerade gechattet habe, zur selben Zeit im allgemeinen Forum über ihn hergezogen.