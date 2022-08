Prozess um „NSU 2.0“ : Spurensuche auf Alexander M.s Computer

Eine Kolonne aus Zahlen erscheint auf der Leinwand, es geht um Formatierungen, HTML-Codes und die Frage, wie sich Dateiinformationen beim Abspeichern verändern – oder eben nicht: Ein sogenannter IT-Forensiker, aus Berlin angereist, sagt am Donnerstag beim Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben am Frankfurter Landgericht aus.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Dort wird gegen Alexander M., einen Arbeitslosen aus Berlin, verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe 116 rechtsextremistische Drohschreiben, teils mit Morddrohungen, unter dem Namen „NSU 2.0“ verschickt. Versendet wurden sie etwa an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, an die Kabarettistin Idil Baydar oder die Linken-Politikerin Janine Wissler.

Alexander M. bestreitet die Taten, ob­wohl auf einem bei ihm sichergestellten Computer Fragmente der Drohschreiben gefunden wurden. Vor Gericht sagte M. aus, dass er Teil einer rechten Chatgruppe im Darknet gewesen sei, der auch Polizisten angehört hätten. Dort seien die Schreiben koordiniert worden, er jedoch habe versucht, mäßigend auf die anderen Chat-Teilnehmer einzuwirken.

Die Fragmente der Drohschreiben, die auf seinem Rechner gefunden worden seien, seien nur dort gelandet, weil er diese im Internet, auf Filesharing-Portalen, geöffnet habe. Die Daten seien dadurch automatisch auf seinen Computer heruntergeladen worden. Und nun solle er als Bauernopfer für ein Verbrechen büßen, das ganz andere begangen hätten. So stellt es Alexander M. vor Gericht dar.

Doch wie plausibel ist seine Erklärung, die Schreiben seien beim Öffnen der Dokumente im Internet gespeichert worden? Das sollte der Berliner Digital-Forensiker, der für das Bundeskriminalamt arbeitet, herausfinden. Ausgewertet hat er dafür digitale Spuren auf der Festplatte des Computers, der bei M. sichergestellt wurde. Vor Gericht stellt er sein Gutachten als Sachverständiger vor. Das ist oft eine komplexe Angelegenheit, die Richterinnen haben viele Nachfragen, auch der Angeklagte hakt häufig nach.

Einen Beleg dafür, dass über den Rechner Filesharing-Portale genutzt wurden, was als Beweis für M.s Aussage gelten könnte, konnte der IT-Forensiker jedenfalls nicht finden. Trotzdem gibt er zu bedenken: Die Möglichkeit, dass über den Computer dennoch Daten von einem Portal heruntergeladen worden sein könnten, lasse sich auch nicht völlig ausschließen.

Mehr zum Thema 1/

Beschäftigt hat sich der Ermittler auch mit digitalen Teilkopien der E-Mails, über die die Drohschreiben verschickt wurden, die auf der Festplatte zu finden sind. Abgesendet wurden die Schreiben von der Mailadresse „tuerkensau@yandex.com“, Yandex ist ein russischer Internetdienstleister. In seiner Analyse der vorliegenden Daten ist der Ermittler sich sicher, dass Alexander M.s Computer genutzt wurde, um sich im Internet bei dem Mailanbieter anzumelden.

Zweifel an der These der Staatsanwaltschaft, dass M. der alleinige Täter im Fall „NSU 2.0.“ ist, wurden schon häufiger geäußert. Denn nur kurz bevor das erste mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohschreiben an Seda Basay-Yildiz verschickt wurde, wurden private Daten der Anwältin in Frankfurt auf einem Polizeicomputer abgerufen. Bei den Ermittlungen wurde eine rechtsextreme Chatgruppe innerhalb der Polizei enttarnt. Auch die Anwältin der Nebenklage geht davon aus, dass mindestens das erste Drohschreiben von einem Frankfurter Polizisten verschickt wurde.