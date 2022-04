„NSU 2.0“-Prozess : „Der Finger war am Abzug“

Im Prozess gegen Alexander M. am Landgericht Frankfurt berichtet der Einsatzleiter, wie der Angeklagte bei seiner Verhaftung eine Schreckschusswaffe auf die Polizisten gerichtet habe. Zudem stellt sich heraus, dass M. in seiner Einlassung offenbar gelogen hat.

Im Prozess gegen Alexander M., den mutmaßlichen Verfasser der „NSU 2.0“-Drohbriefe, hat ein Beamter des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) der Darstellung des Angeklagten widersprochen, die Spezialkräfte hätten am Tag von M.s Verhaftung in dessen Wohnung in Berlin erst die falsche Tür eingeschlagen, nämlich die eines Nachbarn. Dies hatte M. in seiner Einlassung zu Prozessbeginn gesagt und weiter ausgeführt, als er danach Schläge an seiner eigenen Tür gehört habe, habe er gedacht, dass nun auch noch er überfallen werde.

Anna-Sophia Lang

Am Donnerstag wiederholte er seine Aussage, deshalb nach seiner Schreckschusspistole gegriffen zu haben, die im Flur auf dem Sicherungskasten deponiert war. Er habe durch das Loch in der Wohnungstür nicht erkennen können, dass es sich bei den Personen vor der Tür um Polizisten handle. Sobald er dies erkannt habe, habe er den Anweisungen sofort Folge geleistet.

„Einfache körperliche Gewalt“

M. hatte in seiner Einlassung außerdem den Vorwurf erhoben, die Beamten des Mobilen Einsatzkommandos, die für die Vollstreckung des Haftbefehls aus Hessen gekommen waren, hätten ihn in den Flur „geschmissen“ und ihn niedergeschlagen, wodurch er vor Schmerzen gebrüllt habe. Einer habe sich neben ihn auf den Boden gesetzt und gesagt: „Na, Obersimulant, hier sind wir.“ Als „Obersimulant“ hatte sich der Verfasser der Drohschreiben teils selbst bezeichnet.

Auch diesen Behauptungen des Angeklagten widersprach der LKA-Beamte, der den Einsatz geleitet hatte, am Donnerstag im Prozess am Landgericht. Gesprochen worden sei nur insofern, als er selbst den Angeklagten gefragt habe, ob es sich bei ihm um Alexander M. handle, was dieser bestätigt habe. Außerdem habe M. mehrmals gesagt, er sei unschuldig und wisse nicht, was all das solle. Er sei „mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht worden“, weder geschlagen noch mit sonstiger massiverer Gewalt angefasst worden, wobei er sich gegen das Anlegen der Handschellen gesperrt habe. Später sei er kooperativ gewesen.

In den Lauf der Waffe geblickt

Als äußerst brenzlig stellte der Zeuge allerdings die vorangegangene Situation dar: Nach zwei Schlägen mit der Ramme gegen die Tür, während denen dauerhaft lautstark gerufen worden sei, dass man von der Polizei sei, habe er durch das entstandene etwa 30 Zentimeter große Loch gesehen, wie M. aufgestanden und Richtung Tür gegangen sei. Er habe außer Sicht nach etwas gegriffen und plötzlich eine Schusswaffe in der Hand gehabt, die auf die Beamten gerichtet gewesen sei. „Der Finger war am Abzug“, sagte der Zeuge. „Wir gingen davon aus, dass wir in den Lauf einer Schusswaffe gucken.“ Erst nach mehrmaliger Aufforderung, die Waffe wegzulegen, habe M. dies getan und die Hände hoch genommen.

Auf Fragen der Verteidigung, weshalb der zuvor per Langzeitkamera überwachte M. nicht einfach bei der Rückkehr vom Einkaufen festgenommen worden sei – was offenbar der einzige Grund war, aus dem er je die Wohnung verließ –, antwortete der Zeuge, dies sei Entscheidung des Sonderermittlers Hanspeter Mener gewesen. Der Zweck sei gewesen, Beweismittel zu sichern, falls M. gerade am eingeschalteten Computer sitzen sollte.