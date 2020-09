Notstand in der Kinderbetreuung : Bewerbungsmappen und Kuchen für die Wunsch-Kita

Die Suche nach einem Kita-Platz in Frankfurt kann einem Kreativwettbewerb gleichen: Es wird gebacken und vorbeigeschaut. Viele Eltern sind sich sicher, dass sie so eher einen Betreuungsplatz ergattern als über das städtische „Kindernet“.

Wer in Frankfurt schon einmal einen Betreuungsplatz für sein Kind gesucht hat, der weiß, wie schwer das ist. Das liegt offenbar nicht nur an den zu wenigen vorhandenen Plätzen, sondern auch daran, dass die Vergabe der Plätze nicht so funktioniert, wie viele denken. Seit Dezember 2015 gibt es in Frankfurt das „Kindernet“, ein Internetportal, in dem Eltern ihre Kinder anmelden sollen, damit sie in Kitas, bei Tagesmüttern, aber auch im Hort einen Platz bekommen.

Doch reicht es tatsächlich aus, sich im Kindernet zu registrieren, um einen Platz zugewiesen zu bekommen? Im Kindernet selbst heißt es: „Eine Online-Vormerkung reicht generell aus. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die von den Kitas angebotenen Informationsveranstaltungen für ein Kennenlernen der Einrichtungen zu nutzen.“