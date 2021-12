US-Generalkonsul Scharpf : Ein Manager für die diplomatische Drehscheibe

Norman Thatcher Scharpf ist der neue Vertreter der Vereinigten Staaten in Frankfurt. Dabei ist er in dem größten amerikanischen Generalkonsulat nicht nur als Diplomat gefragt, sondern auch als Organisator.

Ist seit 28 Jahren in Diensten des State Departments: Norman Thatcher Scharpf in seiner Residenz. Bild: Frank Röth

Nein, Äpfelwein hat er noch nicht probiert. Natürlich hat er vom Frankfurter Nationalgetränk gehört, und er hat sich fest vorgenommen, irgendwann auch von diesem sagenumwobenen sauren Trunk zu kosten. Aber noch ist er nicht dazu gekommen, als neuer amerikanischer Generalkonsul in Frankfurt hat Norman Thatcher Scharpf in den vergangenen Monaten andere Herausforderungen gehabt – die Corona-Pandemie zum Beispiel. „Wissen Sie, Diplomatie hat viel mit persönlichen Treffen und Gesprächen zu tun, aber Covid macht solche Begegnungen viel schwieriger und komplizierter“, sagt der Achtundfünfzigjährige im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer seiner Residenz.

Mit Frankfurt verbunden

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Scharpf ist im August an den Main gekommen, begleitet von seiner Frau Donna und dem jüngsten Sohn. Der Posten im Generalkonsulat in Eckenheim sei seine Wunschposition gewesen, sagt der hochgewachsene Diplomat. Der Standort Frankfurt sei für ihn und seine Familie aus mehreren Gründen besonders attraktiv gewesen: Zum einen, weil die Aufgabe, eine so große Einrichtung zu führen, ihn reizte. Zum anderen, weil Frankfurt unter den Kollegen vom diplomatischen Korps für hohe Lebensqualität bekannt ist. Drittens, weil sein Jüngster in Frankfurt seinen Abschluss an einer guten Schule machen kann. Und schließlich wegen seiner deutschen Vorfahren: „Für mich ist es eine wunderbare und einmalige Möglichkeit, meinen familiären Wurzeln nachzuspüren und mich mit der Geschichte meiner Familie zu beschäftigen“, sagt Scharpf.