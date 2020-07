Nordwestbahn wieder in Betrieb : Die Rückkehr des Fluglärms

In besonders vom Fluglärm betroffenen Wohnvierteln rund um den Frankfurter Flughafen bleiben vermehrt Fenster geschlossen. Denn am Himmel wird es wieder lauter. Manch ein Anwohner hat das Grollen aber fast schon vermisst.

Die Nachricht auf dem Handydisplay kommt aus dem Nachbarhaus. „Noch einen Tag Genuss-Schlaf“, schreibt die Absenderin zum Wochenbeginn. Dahinter ein Smiley mit einem zerknautschten Gesichtsausdruck. Weil die Nordwestlandebahn auf dem Frankfurter Flughafen nach Monaten der Zwangspause von diesem Mittwochmorgen an wieder vermehrt angeflogen werden darf, halten viele Anwohner der besonders vom Fluglärm geplagten Wohnviertel in Frankfurt und Umgebung ihre Fenster vorsorglich schon am Vorabend geschlossen.

Und da liegen sie nun. In viel zu warmen Schlafzimmern und beginnen, die Geräusche der Nacht zu vermissen. Die Katzenkämpfe im Hinterhof, das Zwitschern der Vögel am frühen Morgen, die spät heimkehrenden jungen Nachbarn. Wehmut mischt sich in die schläfrige Stimmung. Selbst diejenigen, die vor der Krise glaubhaft versichern konnten, sich vom Fluglärm nicht gestört zu fühlen, scheinen in den vergangenen Monaten den Wert der Ruhe schätzen gelernt zu haben.

Vertrautes Geräusch um 5.04 Uhr

Mit der Ankündigung, dass die Flugzeuge von Mittwoch an wieder die Nordwestlandebahn ansteuern dürfen, scheinen automatisch alte Verhaltensmuster wach zu werden. Anlassloses Aufschrecken aus dem Schlaf um kurz vor fünf Uhr in der Früh. Einfach, weil der Körper gelernt hat, dass es in wenigen Minuten laut werden könnte. Normalerweise hört man sie dann nämlich schon, die Flieger, die über der Stadt kreisen und auf die Landeerlaubnis warten. An diesem Morgen, Tag eins nach der Corona-Zwangspause, ist aber noch alles ruhig. Irritiertes warten. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Kein Geräusch dringt durch das geschlossene Fenster herein. Es ist fast schon unnatürlich still. Also: Aufstehen, Fenster öffnen, den Blick in den Himmel wagen. Schließlich waren sie doch angekündigt, die Flieger. Massenhaft sollten sie landen. Aber - nichts.

Minutenlang. Dann, endlich, um 5.04 Uhr, ist zum ersten Mal seit langer Zeit das Dröhnen am Himmel hören. Das Geräusch, das kaum einer vermisst hat, ist gleich wieder vertraut. Es ist laut, es ist grollend, es gehört irgendwie dazu, zum Leben in genau dieser Wohnung, zum normalen Schlaf in genau diesem Zimmer. Wieder zurück ins Bett. Ist ja schließlich noch früh. Schneller als gedacht, fallen die Augen wieder zu.

Statt Schäfchen werden Flugzeuge gezählt. Es bleibt an diesem ersten Morgen bei weniger als einem Dutzend. Und irgendwie hat das Geräusch, das so lange nicht zu hören war, etwas Beruhigendes. Fast als würde mit den Flugzeugen ein bisschen Normalität zurückkehren.