Nilgänse in Freibädern : Sie sind wieder da

Sie war nie ganz weg, nun ist sie in den Freibädern wieder umso präsenter: die Nilgans. Ein Tier, das in Frankfurt vor einem halben Jahrzehnt schon für Schlagzeilen und monatelange Debatten gesorgt hatte, inklusive Forderungen nach Abschuss der „Plagegeister“ und Gegenargumenten der Tierschützer. Rund um den Weiher des Rebstockgeländes versammeln sie sich zu Hunderten. Aber auch in den Freibädern der Stadt fühlen sie sich wieder wohl, denn diese sind anders als viele Gewässer in der Natur nicht von Austrocknung bedroht.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Für Hans Ikenberg, der zwei Gänsefamilien im Freibad Eschersheim beim ungestörten Baden beobachtet und auch fotografiert hat, steht fest: „Die Tiere sollten umgehend nach Ende der Badezeit abgeschossen oder per Giftgabe eliminiert werden. Alternativ müsste das Bad eben geschlossen werden.“ Ikenberg war schon 2015 und 2016 in den Kampf gegen die Vögel gezogen und hatte mit anderen dafür gesorgt, dass Nilgänse im Brentanobad zum Abschuss freigegeben wurden. Nachdem ein halbes Dutzend erlegt worden war, zogen sich die restlichen Nilgänse zurück. Ikenberg brachte nach eigener Darstellung damals sogar die Staatsanwaltschaft wegen „Gefährdung der öffentlichen Gesundheit“ ins Spiel.

Der Kot macht viel Arbeit

Nun scheint die Drohkulisse von einst für Gänse wie Stadt vergessen, die Nilgans jedenfalls hat sich wieder ausgebreitet. „Natürlich gaben die Tierchen bei dieser Gelegenheit immer wieder ihre Exkremente von sich“, sagt Ikenberg zu den Spaziergängen der Wasservögel über die Eschersheimer Liegewiesen. „Nilgänse sind in einem Schwimmbad sicher mindestens ebenso fehl am Platz wie Ratten. Neben der Widerwärtigkeit der Ausscheidungen besteht hier ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch deren massive Keimbesiedlung. Nach den Erfahrungen mit der Entstehung der Corona-Pandemie ist besondere Wachsamkeit geboten.“

Mehr zum Thema 1/

Zumindest die Bäderbetriebe nehmen Ikenbergs Beschwerde ernst. Geschäftsführer Boris Zielinski bestätigt den Eindruck, dass die Nilgänse wieder zu einem Problem geworden sind. „Sie sind eine Belastung für unsere Mitarbeiter nicht nur im Badebetrieb“, sagt er. „Unsere Leute sind zudem stark damit beschäftigt, die Bäder im Wasser wie außerhalb vom Kot zu befreien.“ Abends nach Betriebsschluss würden die Bäder abgesaugt, morgens ebenfalls, während der Öffnungszeiten sei dies jedoch nicht möglich. „Darüber hinaus sind uns die Hände gebunden, und ich fände es wichtig, wenn übergeordnet auf Landesebene grundsätzlich über das Problem gesprochen würde.“ Auch andere Kommunen sammeln schließlich die gleichen Erfahrungen wie Frankfurt.

Im Grundsatz geht es darum, den Tierschutz gegen das Wohl des Menschen abzuwägen. Die Nilgans ist eine wohl im 18. Jahrhundert als Ziervogel für Tierparks nach Europa importierte invasive Art, die nicht in den hiesigen Lebensraum gehört und die Umwelt verändert, beispielsweise auch andere Wasservögel verdrängt. Sie stiftet nicht nur in den Bädern Unfrieden, sondern beispielsweise auch im Ostpark.

Dort auf sie zu schießen, hatte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) vor Jahren wegen der Gefahren für womöglich im Grünen nächtigende Obdachlose kategorisch ausgeschlossen. Nach einem im Dezernat als „Gänsemonitoring“ bezeichneten Prozess wurden schließlich Zäune mit Sichtschutzfolien aufgestellt. Sie sollten Gänsen den Blick aufs Wasser versperren und sie so daran hindern, es anzusteuern. Die Nilgänse brauchen die Nähe zu Gewässern für ihr Sicherheitsempfinden. Dorthin können sie vor ihren Feinden an Land fliehen, sie nisten auch dort.

Jagdsaison bringt nicht viel

„Nach unseren Untersuchungen, die sich allerdings nur auf den Ostpark bezogen, ist kein signifikanter Anstieg der Gänsezahlen bekannt“, heißt es aus dem Umweltdezernat, das einen simplen Grund für den Drang der Nilgänse in die Freibäder vermutet: Dort seien die Wiesen noch grüner und deshalb für die Vögel einladender als andernorts.

Zuvor hatte sich auch in den Bädern nach manchen Jagden in der Winterzeit die Lage entspannt. Dabei half, dass Jäger die Kleidung der Schwimmmeister trugen – das hat wiederum dem Bäderpersonal Respekt verschafft. Nun aber haben die Bäderbetriebe festgestellt, dass die Nilgänse die letzte Scheu abgelegt haben. „Sie stören sich kaum noch am Menschen, gehen nicht nur in nahezu menschenleere Becken und fliegen auch nicht mehr so einfach weg, wenn man sie erschreckt“, sagt Geschäftsführer Zielinski. Tatsächlich haben die Schwimmmeister Schwierigkeiten, die Tiere aus dem Wasser zu vertreiben. Zielinski will keine Hysterie verbreiten und über Gesundheitsgefahren spekulieren. „Aber sicher will ich auch nicht sehen, dass Kinder den Kot in die Hand nehmen.“

Die Erlaubnis, die Vögel abzuschießen, hilft laut Zielinski nur bedingt: „Die Jagdzeiten sind auf den Winter bis Ende Januar beschränkt. In Eschersheim hatten wir im Januar aber noch gar keine Nilgänse. Die sind erst im März oder April gekommen.“ Schon ärgerlich, wenn Tiere weder Rücksicht auf Bäderöffnungszeiten noch auf die Regeln der Jagdsaison nehmen.