Weil der Bedarf an Büros sinkt, werden immer mehr Fläche in Wohnungen umgewandelt. Ein Projekt in Frankfurt zeigt, mit welchen Problemen die Investoren kämpfen.

Blick in die Vergangenheit: So sah der Bürokomplex an der Darmstädter Landstraße aus, bevor mit dem Umbau begonnen wurde. Bild: folgt

Hakan Öner steht im siebten Stock hoch über der Darmstädter Landstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und deutet auf eine große Aussparung auf der Terrasse. „Hier kommt der Pool hin“, sagt der Geschäftsführer von Iber Immobilien. „Das gibt es sonst nirgends.“ Dort, wo sich die zum Pool gehörige Penthouse-Wohnung befindet, waren bis vor kurzem die Technik-Aufbauten eines Bürogebäudes. Jetzt ist der Komplex eine riesige Baustelle – und eines der größten Projekte zur Umwandlung von Büros in Wohnungen in Frankfurt. Bis zum dritten Quartal 2024 entstehen unter dem Namen „View 180“ insgesamt 222 Wohnungen – darunter viele kleine Einheiten, aber auch einige mit großer Dachterrasse und einmaligem Blick vom Sachsenhäuser Berg auf Skyline, Altstadt und Henninger-Turm. Außerdem sollen kleine Gewerbeeinheiten und eine Kita entstehen.

Projekte wie dieses gibt es in Frankfurt schon seit einigen Jahren. Rund 10.000 Wohnungen in ehemaligen Bürogebäuden wurden zwischen 2011 und 2021 genehmigt. Zuletzt hat sich der Trend verstärkt. Denn wegen des knappen Angebots und steigender Mieten ist der Bau von Wohnungen für Investoren in­ter­essanter geworden. Diese Entwicklung geht einher mit einem sinkenden Interesse an Büros außerhalb zentraler Lagen. Und schließlich hat der Erhalt von Bausubstanz an Bedeutung gewonnen. „Der Fokus liegt auf dem Umbau“, sagt Christian Ströder von der Frankfurter Unternehmensberatung Avison Young.

Auch Iber Immobilien, ein Familienunternehmen mit Sitz in Darmstadt und Aschaffenburg, hat bereits mehrere Bestandsgebäude im Rhein-Main-Gebiet umgebaut. „Wir haben Erfahrung, deshalb haben wir uns das Projekt in Frankfurt zugetraut“, sagt Ergün Karakaya, der die Firma zusammen mit Hakan Öner führt. 2016 hat Iber Immobilien das 1992 errichtete Bürogebäude an der Darmstädter Landstraße gekauft, das größtenteils von der Aachen-Münchener Versicherung genutzt wurde. Von Anfang an war die Umwandlung in ein Wohngebäude geplant.

Aus zwei Gründen sei das nicht ganz einfach gewesen, berichtet Karakaya. Einer dieser Gründe befindet sich auf der anderen Seite der Darmstädter Landstraße: Die Binding-Brauerei fürchtete, dass Wohnungen den lärmintensiven Betrieb einschränken könnten. Deshalb müssen die zur Darmstädter Landstraße orientierten Balkone verglast werden, um den Schall zu dämmen. Die zweite Schwierigkeit war der Brandschutz, denn das Gebäude liegt knapp über der Hochhausgrenze – mit den entsprechenden Anforderungen und Auf­lagen. Mit der Stadt habe man dabei aber sehr gut zusammengearbeitet.

Entkernt bis zum Skelett

In vier Bauteile, die sich äußerlich durch eine unterschiedliche Gestaltung der Fassade unterscheiden, ist der riesige Baukörper mit insgesamt 20.000 Quadratmeter Fläche aufgeteilt. „Der Auftrag an die Architekten lautete: Das Gebäude darf nicht weiter wie ein Verwaltungsbau aussehen“, sagt Karakaya. Während auf der Nordseite die ersten Wohnungen schon fertig sind, türmen sich im Süden noch die Schuttberge. Das Haus wird nach Plänen des Darmstädter Architekturbüros Planquadrat bis auf das Betonskelett entkernt, die zentrale Treppe wurde aus dem Gebäude herausgeschnitten, erhalten bleiben lediglich kleinere Treppenhäuser mit einem hochwertigen Natursteinbelag. Balkone werden mit einem neuartigen System stützenfrei an die Fassade gehängt.

Ein anderes Projekt wurde vor kurzem fertiggestellt: An der Herriotstraße im Lyoner Quartier, der ehemaligen Bürostadt Niederrad, wurde das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Dokumentationszentrum der Max-Planck-Gesellschaft umgebaut. 42 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen befinden sich jetzt in dem von dem Frankfurter Büro ABB Architekten in den sechziger Jahren entworfenen Gebäude mit sieben Geschossen. Zu mieten sind sie von einem Preis von etwa 15,50 Euro je Quadratmeter an.

Leerstand steigt wieder

Es ist nicht das erste derartige Projekt in Niederrad. Die frühere Bürostadt, die sich auf einer Fläche von rund 88 Hektar zwischen der A5 im Westen und der S-Bahn im Osten erstreckt, ist so etwas wie das Vorzeigequartier für die Umwandlung von Büros in Wohnungen. Das erste Projekt dort wurde bereits 2010 abgeschlossen. 2007 stand dort fast jedes dritte Büro leer, der Handlungsdruck war groß. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren hat das Tempo bei den Umwandlungen zugenommen.

Christian Ströder von Avison Young sieht weiterhin ein großes Potential für Umnutzungen. „Wir werden einen sinkenden Bestand an Büroflächen sehen“, prognostiziert er. Die Leerstandsquote, die zuletzt unter zehn Prozent gesunken war, werde wieder zweistellige Werte erreichen. Deshalb würden künftig nicht nur veraltete Gebäude umgenutzt, sondern auch solche mittlerer Qualität. Begünstigt werde die Entwicklung durch das Baurecht. Mit der Ausweisung „Urbaner Gebiete“ sei Wohnen auch in einer lauten Umgebung möglich.

Das Problem der hohen Baupreise allerdings wird durch die Umwandlung von Büros nicht gelöst. Der Umbau des Gebäudekomplexes an der Darmstädter Landstraße koste genauso viel wie ein vergleichbarer Neubau, sagt Ergün Karakaya. Aber er hat schon das nächste Projekt im Blick. „Es wird wahrscheinlich noch größer sein.“