Reguläre Spiele in Deutschland : Die NFL gastiert in Frankfurt

Frankfurt wird offizieller NFL-Spielort: Nach Informationen der F.A.Z. wird die bedeutsamste und lukrativste American-Football-Profiliga der Welt das Waldstadion zumindest in den kommenden Jahren als Schauplatz für reguläre Spiele nutzen. Dazu werden jeweils zwei Teams nach Frankfurt einfliegen und ihr eigentlich auf amerikanischem Boden geplantes Duell in Deutschland austragen. Frankfurt ist demnach neben München der einzige neue Spielort in Festland-Europa. Offiziell gibt die NFL die Spielorte im Rahmen der Super-Bowl-Woche gegen 21:30 Uhr deutscher Zeit bekannt.

Vorbereitungsspiele bestritten NFL-Teams in der Vergangenheit immer mal wieder auch in Europa. Reguläre Spiele außerhalb der Landesgrenzen der USA und Kanadas gab es in der Geschichte der mit Abstand bedeutsamsten American-Football-Liga der Welt indes erst seit 2005 nur in Mexiko-Stadt und London. Diese maximal fünf Auslandsspiele pro Jahr firmierten unter der Marke International Series, die nun ausgebaut wird im Bestreben der NFL nach weiteren internationalen Märkten. Deutschland ist seit vielen Jahren im Visier der geschäftstüchtigen Führung der umsatzstärksten Sportliga der Welt.

Neuerdings gibt es eine Verpflichtung für jedes der derzeit 32 als Franchise organisierten Teams, mindestens alle acht Jahre einmal im Ausland zu spielen. Die wahrscheinlichsten Kandidaten für Spiele in Deutschland sind die vier Teams der Kansas City Chiefs, der Tampa Bay Buccaneers, der New England Patriots und der Carolina Panthers. Sie haben sich Auslandsmarketingrechte der NFL für Deutschland gesichert. Die Chiefs pflegen sogar bereits eine Partnerschaft mit Bayern München und dürften entsprechend erster Kandidat für das Gastspiel in München sein. Für Frankfurt steigen damit die Chancen, die in Deutschland wohl beliebteste Franchise New England Patriots, beheimatet nahe Boston, begrüßen zu dürfen. Tendenziell kamen bislang in England Teams von der Ostküste zum Einsatz wegen der kürzeren Reisezeit. Das dürfte auch in Deutschland die Regel sein.

Die vier Klubs stellen damit neben einem weitgehend auf England fokussierten Team wie den Jacksonville Jaguars die Speerspitze der Bemühungen der Profiliga, sich neue Märkte in Europa zu erschließen.

In der Stadt soll das Spiel begleitet werden von Fan-Festen auf innerstädtischen Plätzen veranstaltet werden. Zudem sollen Mittel für Spielstätten im Football und Flag-Football und insbesondere den Jugendsport freigemacht werden. Die Rede ist von jeweils 250,000 Euro für die Jahre 2022 und 2023. Die NFL soll sich nach Angaben eines Sprechers von Sportdezernent Mike Josef (SPD) in ähnlicher Höhe engagieren. Die Frankfurter Eintracht als Stadionbesitzer dürfte von Miteinnahmen profitieren, eventuell hat der neue Mieter auch Einfluss auf die anstehenden Umbaumaßnahmen.

Eigentlich werden für NFL-Teams beispielsweise größere Kabinen benötigt, da alleine 53 Spieler eingesetzt werden. In London hatte Tottenham Hotspur seinen Stadionneubau sogar eigens in Abstimmung mit der NFL geplant, die dafür die Zusage gab, das Stadion an der White Heart Lane im Gegenzug als Spielstätte langfristig zu nutzen.

Die Stadt Frankfurt erhofft sich von den erfolgreichen Bemühungen um die NFL einen Schub für die Sportart, die in der Stadt und auch der Region verwurzelt ist. Frankfurt Galaxy war einst ein Top-Team des NFL-Ablegers NFL Europa, die 2007 nach anderthalb Jahrzehnten eingestellt wurde. Ein Nachfolgeverein war zuletzt Teil der European League of Football, die eine neue europäische Liga zu etablieren versucht hat. Auch in der German Football League sind Teams aus Marburg und Frankfurt vertreten. „Der American Football in Frankfurt wird einen regelrechten Boost erleben“, sagte Sportstadtrat Mike Josef, als das Werben Frankfurts um die NFL bekannt wurde.