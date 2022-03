Neuer Impfstoff : Warum Impfgegner auch Novavax nicht überzeugt

Die Hoffnung, der neue Novavax-Impfstoff könne die Meinung einer nennenswert großen Zahl von Impfverweigerern ändern, hat getrogen. Natürlich geht es denjenigen, die sich bisher vehement gegen eine solche Impfung gegen Corona aussprechen, ums Prinzip und nicht um den Impfstoff. Man will sich nicht impfen lassen und findet seine schlechten Gründe dafür. In den digitalen Kanälen kann man dabei zuschauen, der Prozess vollzieht sich schnell – wie bei einer erfolgreichen Pandemie: Es dauert immer nur wenige Stunden, bis ein entsprechender Wirkstoff in den einschlägigen Kanälen im Netz ausreichend verunglimpft ist, um wieder neue „Argumente“ dafür zu finden, dass man es mit dem Impfen lieber doch weiterhin lassen sollte.

Um einer weiteren Begründung für die vermeintliche Sinnhaftigkeit massenhafter Impfverweigerung gleich vorzubeugen: Natürlich gibt es eine, gemessen an der Gesamtbevölkerung, höchst überschaubare Zahl von Fällen, in denen eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht angezeigt ist. Auf die breite Masse der Impfgegner aber wird das nicht zutreffen. So bleiben zwei Möglichkeiten. Zum einen die Variante der Daueroptimisten. Denn natürlich hat Novavax auch weiterhin das Potential, die Menschen zu erreichen, die die bisherigen Impfstoffe abgelehnt haben. Möglicherweise müssen sie nur (noch) besser aufgeklärt werden.

Es liegt nicht am Impfstoff oder der Impfkampagne

Die andere Variante kann man wahlweise Realisten oder Pessimisten zuschreiben: Auch ein neuer Impfstoff mit anderer Wirkungsweise als die bisherigen Präparate wird nichts bringen. Und diejenigen, die sich bisher gegen eine Impfung entschieden haben, verlassen sich weiter darauf, dass die Impfquote in der Gesamtbevölkerung (durch die aus ihrer Sicht dummen Menschen) schon dafür sorgen wird, dass sie selbst bei ihrem Kurs bleiben können.

Mehr zum Thema 1/

Nun ändert diese zutiefst egoistische Sicht nichts an der Tatsache, dass eine Impfung der einzig sichere Weg heraus aus der Pandemie ist. Und dass es angesichts der jüngsten weltpolitischen Entwicklungen aus noch mehr Gründen wichtig wäre, diese Pandemie endlich hinter sich zu lassen. Wenn man es ein paar Nummern kleiner haben möchte: Noch immer ist eine Impfung auch ganz individuell der beste Schutz vor einem schweren eigenen Krankheitsverlauf, wenn auch keine Garantie dagegen. Rational denkende Menschen sollte zwar auch schon der Blick auf die Wahrscheinlichkeiten überzeugen, mit Novavax und seinem Misserfolg ist aber klar: Es liegt nicht am Impfstoff und auch nicht an der jüngsten Impf-Werbekampagne, die abermals 38 Millionen Euro verschlingt und nichts mehr bringt. Wer jetzt noch eine höhere Impfquote sehen will, muss die Impfpflicht beschließen – oder wir alle leben mit den Konsequenzen ihres Fehlens. Einige wollen es so, andere nicht. Letztere sind in der breiten Mehrheit.