Neuer Impfstoff gegen BA.4/5 : Steigende Nachfrage nach zweitem Booster

Aktualisiert am

In dieser Woche wird erstmals der neue Impfstoff gegen die aktuell grassierenden Omikron-Varianten des Coronavirus angeboten. Darauf scheinen viele gewartet zu haben.

Dass die Impfpraxis Frankfurt nun auch den allerneuesten Impfstoff von Biontech im Angebot hat, hat sich offenbar wie ein Lauffeuer verbreitet. „Jemand hat das auf Twitter geteilt“, sagt Saqib Cheema, der die mobile Impfstelle im Westend leitet. Vom Tiefpunkt der Tatenlosigkeit vor wenigen Wochen, als sich an einem Tag nur zwölf Personen eine Spritze abholten, ist das Team am Montagabend wieder ein gutes Stück entfernt. Dutzende Impfwillige sind gekommen. Sie wollen eine schnelle Injektion mit dem Vakzin bekommen, das bestmöglich gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 mit den grassierenden Omikron-Varianten BA.4 und vor allem BA.5 schützen soll. Sie alle haben wenig Redebedarf, sind gut informiert und offensichtlich erfahren im Umgang mit den Impfstoffen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

In die Räume am Grüneburgweg kommt eine weißhaarige Dame mit Rollator ebenso wie ein junger Vater, der sein Baby vor den Bauch geschnallt hat. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), wer sich einen zweiten Booster abholen sollte, wird gern verkürzt auf die Formel „medizinisches Personal und Personen über 60“, doch sie enthält viele Ergänzungen, die en detail auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts nachzulesen sind. Personen, die wegen Vorerkrankungen das Risiko eines schweren Covid-19- Verlaufs tragen, können sich ebenfalls einen zweiten Booster bei ihrem Hausarzt oder in einem Impfzentrum abholen.